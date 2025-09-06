23 perce
„Az Artúr Napi afterre érkeztünk, és három Boci csokival a zsákban távoztunk”
Újabb fordulót rendeztek a vármegyei élvonalban. Az MVSC-Miskolc hazai pályán veszített.
Fotó: Fotó: Takács József
A labdarúgó vármegyei első osztály 5. fordulóját bonyolították le szombaton. Az MVSC-Miskolc hazai környezetben, a Csokonai úton vereséget szenvedett a Szirmabesenyő együttesétől. Az élen állók közül továbbra is veretlen Gesztely és Emőd, míg az Edelény döntetlent játszott vendégként, így két ponttal le van maradva az előbbi két együttes mögött. Labdarúgás eredmények:
MVSC-Miskolc – Szirmabesenyő 1–2 (0–2)
Miskolc, MVSC Sporttelep, 100 néző. V.: Kondor (Mester, Balasa).
MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kiss P. (Kovács F., 46.), Kurucz, Bánk (Veres, 46.), Bakos (Janovicz, 67.), Gönczi, Sebestyén (Lukovics, 74.), Kele (Bedő, 67.), Blaskó (Puskás, 85.), Csávás. Edző: Kurucz Gábor. Szirmabesenyő: György M. – Nagy D. (Orosz, 67.), Leczó, Péter I., Mészáros, Bak, Horváth Zs. (Simon, 85.), Nyíri (Peknyó, 9+3.), Figeczki, Tamás B., Daru. Edző: György Gábor. G.: Sebestyén (73.), ill. Horváth Zs. (28.), Bak (45+1.). Kiállítva: Sándor K. (75.). Jók: senki, ill. Bak, és György M. (a mezőny legjobbjai), és az egész csapat.
Kurucz Gábor: – Nagy pofont kaptunk. Ennyi gyenge teljesítményt nem bír el a csapat. Remélem, tanulunk ebből a mérkőzésből. A kiállítás az azért fájó, mert az asszisztens 30 méterre látta, hogy a kapusom kézzel ért a labdához a 16-oson kívül. Nem reális látszögből. Gratulálok a Szirmabesenyőnek!
György Gábor: – Minden dicséretet megérdemel csapatunk. Az első félidőben a mi akartunk érvényesült. A második félidőben nagy nyomást helyezett ránk a Vasút. Ennek ellenére kontrákból meg voltak a lehetőségek. A végén nagyot kellett küzdeni. További sok sikert az MVSC csapatának!
MVSC-Miskolc – Szirmabesenyő vármegyei I. osztály fociFotók: Takács József
Mezőkeresztes VSE – Emődi ÁIDSE 1–2 (0–0)
Mezőkeresztes, 200 néző. V.: Nagy M. (Nagy G., Dinyési).
Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á., Sebestyén, Tóth D., Takács (Varga M., 62.), Ludvig, Rozgonyi, Dorogi (Bussy, 57., Burka, 87.), Bóta, Illés R., Dávid F. (Fekete, 78.). Edző: Kertész Péter. Emőd: Giák – Nagy P., Takács P. (Bűdi, 71.), Lőrincz P., Eperjesi G. (Kósa, 41.), Ádám L. (Rémiás, 71.), Stumpf, Csendom, Turcsik, Dudás (Lőrincz L., 82.), Vajda Á. Edző: Vámos Csaba. G.: Tóth D. (66.), ill. Nagy P. (85.), Csendom (90+3.). Kiállítva: Stumpf (68.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Kertész Péter: – Igazságtalan a foci. Végig kontrollálva a mérkőzést, saját magunkat vertük meg. Ha ugyanazt játszuk emberelőnyben, és vezetésünk tudatában, mint előtte, akkor talán nem így alakult volna. De a fociban nincsen ,,ha"...
Vámosi Csaba: – Több, mint egy éves hazai veretlenségi sorozatot sikerült feltörnünk. Büszke vagyok a fiúkra, és köszönöm! Tíz emberrel nekünk volt helyzetünk, de a szívünk a helyén volt! Varga Balázsnak a kisfiának ajánljuk a győzelmet. Jó egészséget az egész családnak, további sok sikert a keresztesi barátainknak!
Izsófalva SE – Edelény-Borsodszer 2–2 (1–1)
Izsófalva, 150 néző. V.: Nagy F. (Varga I. Z., Tóth P.).
Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Fehér (Nadanicsek, 72.), Lakatos R., Lázi L., Musa (Lehel, 80.), Járdánházy, Csorba, Sebők, Filkóházi (Sipos, 55.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila. Edelény: Galambvári – Juhász, Sipos, Mészáros, Nadanicsek P. (Krajnyák, 46., Pataki, 77.), Szurdok, Berta, Hegedűs Cs., Mészáros (Nagy F., 75.), Papp M., Varga D. Edző: Sándor Zsolt. G.: Csorba (37.), Lázi L. (91. – 11-esből), ill. Sipos (17.), Berta (83. – 11-esből). Jók: Dányi, Sebők, Rézműves J., ill. Sipos, Berta, Juhász.
Barnóczky Attila: – A mai mérkőzésen, az első félidőben szétszórt volt a csapat. Ettől félek minden hétvégén, mert két arca van a társaságnak. Meg tudunk verni erősebb csapatokat, de ki is tudunk kapni gyengébb csapatoktól. A második félidőben megnyerhettük volna a mérkőzést.
Sándor Zsolt: – Az első félidő a miénk volt, a második a hazai csapaté. Úgyhogy igazságos eredmény született.
Sátoraljaújhelyi TKSE – Gesztely FC 0–7 (0–3)
Sátoraljaújhely, 150 néző. V.: Majoros (Kiss B., Granoviter).
Sátoraljaújhely: Dienes L. (Takács, 46.) – Balogh B. (Nagy E., 62.), Kucsinka (Dandás, 68.), Farkas A. (Czipf V., 46.), Kovács D. (Bartha, 80.), Vojtovics (Besztercei, 80.), Czipf P., Hunyadi, Milik, Kovács N., Lukács. Edző: Nagy Zsolt Csaba. Gesztely: Szegő M. – Nagy A., Kollár (Bacsó, 80.), Molnár M. (Rontó, 76.), Rák, Gulyás (Szajky, 60.), Kundrák (Ferenczi, 80.), Kovács B., Zanócz, Horváth S., Demkó (Bíró, 76.). Edző: Jordán András. G.: Rák (20., 39., 89.), Kollár (8.), Molnár M. (49.), Demkó (56.), Szajky (74.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Nagy Zsolt Csaba: – Hétről-hétre ugyanazokat az apró hibákat követjük el, melyek megbosszulják magukat. Addig míg ezeket nem tudjuk kiküszöbölni, addig nem leszünk partiban az ellenféllel.
Jordán András: – A mérkőzés egyes periódusaiban jó ritmusban, és szemre is tetszetősen futballoztunk, egy szimpatikus csapat ellen.
Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – BSK-Alsózsolca 4–0 (1–0)
Mezőcsát, 200 néző. V.: Ebergényi (Géresi, Kasuba).
Mezőcsát: Kupcsik – Fülöp, Sipos J. (Tóth R., 81.), Tóth M., Juhász V., Erdélyi (Molnár A., 76.), Kalocsai, Lovász, Új-Nagy (Pocsai, 81.), Bak, Sipos Z. (Balogh, 46.). Edző: Lasztóczi Péter. Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Jecs (Horváth N., 72.), Nagy Z., Urbán, Bóna (Makónyi, 61.), Herczeg, Polényi T. (Gulyás, 86.), Vróbel (Dunai, 46.), Lippai Á., Titkó G. Edző: Varacskai István. G.: Erdélyi (49., 59.), Kalocsai (44. – 11-esből), Sipos (47.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Lasztóczi Péter: – Először is: gratulálok a csapatnak a játékhoz, és a győzelemhez. Másodszor: Mezőcsát város lakosainak, és vezetőinek, az évfordulóhoz. Harmadszor: ez egy részeredmény, haladunk tovább!
Varacskai István: – Gratulálok a hazaiaknak. Jól kihasználták a hibáinkat.
Szerencs VSE – Parasznya SE 0–3 (0–0)
Szerencs, 100 néző. V.: Bodnár (Kovács Cs., Ablonczy).
Szerencs: Tóth M. – Suller (Szabó Zs., 46.), Jáger (Buri, 84.), Ternyik, Berta (Spéder, 52.), Plavuscsák, Godzsák, Timár (Margitai, 80.), Tóth M., Palágyi (Nagy L., 90.), Kramcsák. Edző: Uray Attila. Parasznya: Kosztyu – Aggod, Sramkó, Lekli (Czékus, 84.), Keményffy (Horváth Sz., 74.), Tóth L. (Vislohuzov, 65.), Kovács Sz., Orosz (Pataki, 90.), Roha, Tóth K., Major. Edző: Konczvald István. G.: Lekli (48.), Keményffy (69.), Czékus (89.). Kiállítva: Godzsák (31.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Uray Attila: – Sikerült három helyzetet kialakítani az ellenfélnek, amit sikerült ki is használniuk. Ezeket ki nem kényszerített hibákból alakították ki, amit ők kihasználtak... Sajnálom, hogy ilyen dekoncentráltak voltunk.
Hegedűs László, elnök: – Az Artúr Napi afterre érkeztünk, és három Boci csokival a zsákban távoztunk. További sok sikert szülővárosom csapatának, amely attól jobb csapat, mint a tabellán elfoglalt helyezésük mutatja.
BTE Felsőzsolca – Tállya RSE 3–5 (0–2)
Felsőzsolca, 100 néző. V.: Jakab (Lajkó, Bense).
Felsőzsolca: Vinga – Balogh D., Veréb Á., Agárdy, Harsányi, Tóth K. (Zilahy, 64.), Varga L., Lakatos (Lippai G., 46.), Molnár D. (Nagy M., 75.), Glódi (Kupcsik, 69.), Kupai. Edző: Gulyás Dénes. Tállya: Tarr – Nyitrai, Horváth B. (Molnár J., 66.), Török (Pecsenye, 46.), Holló (Varga A., 66.), Fazekas (Juhász, 92.), Zsiga (Budai, 66.), Ujvári, Racskó, Tőkés, Varga M. Edző: Martis Ferenc. G.: Veréb Á. (75., 79., 85.), ill. Molnár J. (73., 90+1.), Nyitrai (11.), Zsiga (26.), Racskó (70.). Kiállítva: Harsányi (77.). Jók: Veréb, ill. az egész csapat.
Gulyás Dénes: – Egyember hátrányban, és 4-0-s különbségnél is volt tartásunk. Sajnálom, hogy a játékvezető nem merte felvállalni 3-0-s állásnál a büntetőt, másképpen szerepelt.
Martis Ferenc: – A mai mérkőzésen is bebizonyosodott a futball örök törvénye, hogy egy mérkőzés 90 percig tart. Egy megnyert mérkőzésen, 4-0 után is idegeskedni kell... De a legfontosabb a 3 pont.
Bánhorváti-Sajóvölgye – Sajóbábonyi VSE 1–1 (1–1)
Bánhorváti, 120 néző. V.: Tóth J. (Sohojda, Horváth Á.).
Bánhorváti: Elek – Soltész, Kapott, Lévai, Pogonyi (Dostál, 59.), Magyar M., Iski (Lovas, 86.), Sziklai (Szita, 90.), Fercsák, Oláh, Gyenes (Pipoly, 88.). Edző: Koleszár György. Sajóbábony: Málik – Bucsák (Szemere, 67.), Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó B., Tóth I., Filetóth (Nagy D., 46.), Kovács P., Tóth T. (Madarász, 75.), Sebők. Edző: Tóth Tibor. G.: Magyar (23.), Németh D. (42.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Koleszár György: – Igazságos döntetlen született.
Tóth Tibor: – A nagy meleg ellenére, rengeteg helyzetet kidolgozva játszottunk egy jó mérkőzést a ,,kis" Ózd ellen. További sok sikert nekik!
Az élcsoport állása