„Az Artúr Napi afterre érkeztünk, és három Boci csokival a zsákban távoztunk”

A labdarúgó vármegyei első osztály 5. fordulóját bonyolították le szombaton. Az MVSC-Miskolc hazai környezetben, a Csokonai úton vereséget szenvedett a Szirmabesenyő együttesétől. Az élen állók közül továbbra is veretlen Gesztely és Emőd, míg az Edelény döntetlent játszott vendégként, így két ponttal le van maradva az előbbi két együttes mögött. Labdarúgás eredmények:

Az MVSC-Miskolc ellen (zöldben) egy találattal jobb volt a vendég gárda. Fotó: Takács József

MVSC-Miskolc – Szirmabesenyő 1–2 (0–2)

Miskolc, MVSC Sporttelep, 100 néző. V.: Kondor (Mester, Balasa).

MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kiss P. (Kovács F., 46.), Kurucz, Bánk (Veres, 46.), Bakos (Janovicz, 67.), Gönczi, Sebestyén (Lukovics, 74.), Kele (Bedő, 67.), Blaskó (Puskás, 85.), Csávás. Edző: Kurucz Gábor. Szirmabesenyő: György M. – Nagy D. (Orosz, 67.), Leczó, Péter I., Mészáros, Bak, Horváth Zs. (Simon, 85.), Nyíri (Peknyó, 9+3.), Figeczki, Tamás B., Daru. Edző: György Gábor. G.: Sebestyén (73.), ill. Horváth Zs. (28.), Bak (45+1.). Kiállítva: Sándor K. (75.). Jók: senki, ill. Bak, és György M. (a mezőny legjobbjai), és az egész csapat.

Kurucz Gábor: – Nagy pofont kaptunk. Ennyi gyenge teljesítményt nem bír el a csapat. Remélem, tanulunk ebből a mérkőzésből. A kiállítás az azért fájó, mert az asszisztens 30 méterre látta, hogy a kapusom kézzel ért a labdához a 16-oson kívül. Nem reális látszögből. Gratulálok a Szirmabesenyőnek!

György Gábor: – Minden dicséretet megérdemel csapatunk. Az első félidőben a mi akartunk érvényesült. A második félidőben nagy nyomást helyezett ránk a Vasút. Ennek ellenére kontrákból meg voltak a lehetőségek. A végén nagyot kellett küzdeni. További sok sikert az MVSC csapatának!