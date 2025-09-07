A vendégek nyerték meg az elsőt

A férfi vízilabda OB I 2025/2026-os küzdelemsorozata a kezdetét vette. A vármegyei színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC csapata hazai környezetben, a dr. Kemény Dénes városi sportuszodásban kezdte meg a szezont, ahol az ellenfele az Endo Plus Service-Honvéd gárdája volt. A szombati összecsapás a fővárosi alakulat 5 gólos győzelmét hozta.

Az MVLC vereséget szenvedett. Fotó: Kamarás Péter

Az MVLC új csapata hazai környezetben mutatkozott be

Sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést, rosszul használtuk ki az emberelőnyeinket. Volt egy-két reménysugár a mérkőzés folyamán a visszakapaszkodáshoz, de akkor a Honvéd mindig egy más sebességre kapcsolt

– mondta Popovics Miklós, az MVLC vezetőedzője.