Ütközet

1 órája

A vendégek nyerték meg az elsőt

Címkék#Endo Plus Service-Honvéd#MVLC#vízilabda

Elkezdődött a miskolci pólósok szezonja. A MVLC hazai pályán rajtolt.

A vendégek nyerték meg az elsőt

Fotó: Kamarás Péter

A férfi vízilabda OB I 2025/2026-os küzdelemsorozata a kezdetét vette. A vármegyei színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC csapata hazai környezetben, a dr. Kemény Dénes városi sportuszodásban kezdte meg a szezont, ahol az ellenfele az Endo Plus Service-Honvéd gárdája volt. A szombati összecsapás a fővárosi alakulat 5 gólos győzelmét hozta. 

MVLC
Az MVLC vereséget szenvedett. Fotó: Kamarás Péter                                     

Az MVLC új csapata hazai környezetben mutatkozott be

Sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést, rosszul használtuk ki az emberelőnyeinket. Volt egy-két reménysugár a mérkőzés folyamán a visszakapaszkodáshoz, de akkor a Honvéd mindig egy más sebességre kapcsolt

 – mondta Popovics Miklós, az MVLC vezetőedzője. 

Férfi, OB I. alapszakasz, 1. forduló:

PannErgy-MVLC-Miskolc – Endo Plus Service-Honvéd 7–12 (1–4, 3–3, 3–2, 0–3)

Miskolc, Kemény Dénes Uszoda, 150 néző. V.: Kovács S., Ádám F.

MVLC: Moravcsik – Regős, Szabó 1, Dubinák, Gusakov, Várkonyi, Kedves B. 2. Csere: Fedac 2, Zachopoulos 1, Némethy, Almási, Molnár G. 1, Bikki-Petró. Vezetőedző: Popovics Miklós.

Gól/emberelőnyből: 5/11, ill. 7/12

 


 

