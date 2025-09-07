1 órája
A vendégek nyerték meg az elsőt
Elkezdődött a miskolci pólósok szezonja. A MVLC hazai pályán rajtolt.
Fotó: Kamarás Péter
A férfi vízilabda OB I 2025/2026-os küzdelemsorozata a kezdetét vette. A vármegyei színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC csapata hazai környezetben, a dr. Kemény Dénes városi sportuszodásban kezdte meg a szezont, ahol az ellenfele az Endo Plus Service-Honvéd gárdája volt. A szombati összecsapás a fővárosi alakulat 5 gólos győzelmét hozta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az MVLC új csapata hazai környezetben mutatkozott be
Sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést, rosszul használtuk ki az emberelőnyeinket. Volt egy-két reménysugár a mérkőzés folyamán a visszakapaszkodáshoz, de akkor a Honvéd mindig egy más sebességre kapcsolt
– mondta Popovics Miklós, az MVLC vezetőedzője.
Férfi, OB I. alapszakasz, 1. forduló:
PannErgy-MVLC-Miskolc – Endo Plus Service-Honvéd 7–12 (1–4, 3–3, 3–2, 0–3)
Miskolc, Kemény Dénes Uszoda, 150 néző. V.: Kovács S., Ádám F.
MVLC: Moravcsik – Regős, Szabó 1, Dubinák, Gusakov, Várkonyi, Kedves B. 2. Csere: Fedac 2, Zachopoulos 1, Némethy, Almási, Molnár G. 1, Bikki-Petró. Vezetőedző: Popovics Miklós.
Gól/emberelőnyből: 5/11, ill. 7/12
„A mai naptól nem kívánok részt venni a sajószentpéteri felnőtt labdarúgásban”