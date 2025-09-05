Komoly változások az OB I-ben, így érinti ez az MVLC-t

Elérkezett a pillanat, elindul a férfi vízilabda OB I 2025/2026-os idénye is. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei színeket PannErgy-MVLC is medencébe ugrik tehát a hét végén. Popovics Miklós vezetőedző együttese hazai környezetben, a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában az Endo Plus Service-Honvéd ellen játszik szombaton, kezdés 17 órától. Az MVLC ezt megelőzően a Magyar Kupa csoportselejtezőjében szerepelt Pécsen, ahonnan nem jutott tovább. Ott szintén ellenfél volt a Honvéd, amely 23-18-ra verte a borsodiakat.

Az MVLC Pécsett, a Magyar Kupával kezdte az évadot Fotó: PVSK

MVLC: nőtt a nevezési díj is...

Nemcsak a versenysorozat lebonyolítási rendje különbözik a tavalyitól, több komoly változás is szerepel az versenykiírásában. A bajnoki mezőny a szezon végére 14-ről 12 csapatra csökken – írta a vlv szakportál. Először került be a részvételi feltételek közé, hogy az OB I-ben induló sportszervezetnek nem lehet 90 napnál régebben lejárt köztartozása, továbbá TAO-val kapcsolatos, előírt, nem teljesített visszafizetési kötelezettsége. Előbbiről igazolást kellett benyújtani, utóbbit az MVLSZ hivatalból ellenőrzi. A csapatok nevezési költsége a tavalyi 1,7 millió forintról 2,4 millió forintra nőtt. A játékszabályok jelentősen megváltoztak, hiszen a bajnoki meccsek most először zajlanak majd a World Aquatics új, felnőtt és utánpótlás-világversenyeken már alkalmazott új előírásai szerint (kisebb méretű pálya, rövidebb támadóidő, stb).