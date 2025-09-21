szeptember 21., vasárnap

Derbi

7 órája

A borsodi csapat edzője: NB I-es kerete van ellenfelünknek

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#Vasas FC

Hétfőn este lépnek pályára. A Mezőkövesd a fővárosba látogat.

Fotó: MZSFC

A labdarúgó NB II, 7. forduló zárótalálkozóján lép pályára a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó csapata. A sárga-kékek a Vasas FC otthonában vendégszerepelnek hétfőn, 20 órától. A fővárosi gárdát Erős Gábor irányítja, aki a barcikai csapattal még nyáron az elsőosztályba való feljutást ünnepelhette. A kövesdiek a tabella éléről, míg a Vasas FC a 4. helyről várja a rangadót.

Mezőkövesd
A Mezőkövesdre fővárosi rangadó vár. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesdnek jót tett a bajnoki szünet


Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: Ez elmúlt hetekben sem álltunk le, volt egy szabad hétvégénk, amikor pihentünk, de ezt leszámítva ugyanúgy dolgoztunk, mint korábban. Ráadásul múlt szombaton pályára léptünk a MOL Magyar Kupában, az előző héten már a kupameccsre készültünk. A Gyula elleni találkozó nem volt könnyű, de úgy gondolom, hogy összességében magabiztosan jutottunk tovább, a célunkat teljesítettük. A mérkőzés nagyon hasznos volt a számunkra, mert olyanok is játszottak, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. Ami a hétfői bajnoki találkozót illeti, nagyon nehéz 90 percre számítok, mert a Vasas egy nagyon jó csapat. Ellenfelünk évek óta fel szeretne jutni az élvonalba, véleményem szerint ehhez minden feltétel adott. A fővárosi csapat rendelkezik a legjobb játékosállománnyal az NB II-ben, ki merem jelenteni, hogy a Vasasnak NB I-es kerete van. Természetesen ezzel együtt nem feltartott kezekkel lépünk pályára, igyekszünk megnehezíteni az ellenfelünk dolgát. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el mindenkinek 100%-os teljesítményt kell nyújtania. Védekezésben nagyon kell figyelnünk, ugyanakkor nem szeretnénk feladni a támadások lehetőségét sem, szeretnénk gólt, gólokat rúgni. A bajnoki szünet jót tett, mert a sérültek állapota javult, de vannak még kérdőjelek, nem biztos, hogy mindenki vállalni tudja a játékot hétfőn este. A szurkolóink minden mérkőzésen mögöttünk állnak, ami nagy erőt ad nekünk, érezzük a támogatásukat. Szeretnénk örömet szerezni nekik a Vasas ellen is.

 

 

