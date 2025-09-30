október 1., szerda

Malvin névnap

11°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csata

22 órája

Lecsúszott a borsodi csapat a feljutó helyről

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#labdarúgás

Változott az állás. A Mezőkövesd Zsóry FC a dobogón áll.

Lecsúszott a borsodi csapat a feljutó helyről

Labdarúgás. Hétfőn este rendeztek egy mérkőzést a labdarúgó NB II, a Merkantil Bank Liga  8. fordulójában. Ezen a Budapest Honvéd a feljutó Karcagi SC együttesét fogadta. A találkozót három góllal a házigazda kispestiek nyerték meg. Az eredmény a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkövesd Zsóry FC csapatát is érinti, amely ezen mérkőzés előtt - miután vasárnap 1-0-ra győzött a BVSC-Zugló ellen - a második helyen állt, viszont a fővárosi csata lefújását követően visszaesett a harmadik pozícióba. Ami már nem NB I-es feljutó hely, azon jelenleg a Budapest Honvéd és a Vasas FC áll. 8. forduló, eredmény: Budapest Honvéd FC – Karcagi SC 5–2 (3–1).

Mezőkövesd
A Mezőkövesd Zsóry FC jelenleg a harmadik Fotó: BOON

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu