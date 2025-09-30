Lecsúszott a borsodi csapat a feljutó helyről

Labdarúgás. Hétfőn este rendeztek egy mérkőzést a labdarúgó NB II, a Merkantil Bank Liga 8. fordulójában. Ezen a Budapest Honvéd a feljutó Karcagi SC együttesét fogadta. A találkozót három góllal a házigazda kispestiek nyerték meg. Az eredmény a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkövesd Zsóry FC csapatát is érinti, amely ezen mérkőzés előtt - miután vasárnap 1-0-ra győzött a BVSC-Zugló ellen - a második helyen állt, viszont a fővárosi csata lefújását követően visszaesett a harmadik pozícióba. Ami már nem NB I-es feljutó hely, azon jelenleg a Budapest Honvéd és a Vasas FC áll. 8. forduló, eredmény: Budapest Honvéd FC – Karcagi SC 5–2 (3–1).

A Mezőkövesd Zsóry FC jelenleg a harmadik Fotó: BOON