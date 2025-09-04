Az éllovas Pakstól igazoltak a sárga-kékek

A Mezőkövesd Zsóry FC csapatában folytatja pályafutását Debreceni Zalán. A 23 esztendős védő a Paksi FC-től érkezett kölcsönbe.

A Mezőkövesd legújabb igazolása, Demeter Zalán. Fotó: MZSFC

Mezőkövesd: védelembe érkezett az új igazolás

Debreceni Zalán a Dunaszentgyörgy SE-nél kezdett el futballozni, majd az Illés Akadémián pallérozódott U14-től U19-ig. Megfordult a Nyíregyházánál és a Szombathelyi Haladásnál is, 2022-ben pedig a Paksi FC igazolta le, ahol az élvonalban hatszor csereként lépett pályára. A 2024/2025-ös szezonban a HR-Rent Kozármislenyben játszott, ahol négyszer kezdőként, tizenháromszor csereként jutott szóhoz.