1 órája

Az éllovas Pakstól igazoltak a sárga-kékek

Címkék#Debreceni Zalán#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC

Szerda éjfélkor zárult az átigazolási szezon. A Mezőkövesd új érkezőt jelentett be.

Boon.hu

A Mezőkövesd Zsóry FC csapatában folytatja pályafutását Debreceni Zalán. A 23 esztendős védő a Paksi FC-től érkezett kölcsönbe. 

Mezőkövesd
A Mezőkövesd legújabb igazolása, Demeter Zalán. Fotó: MZSFC

Mezőkövesd: védelembe érkezett az új igazolás

Debreceni Zalán a Dunaszentgyörgy SE-nél kezdett el futballozni, majd az Illés Akadémián pallérozódott U14-től U19-ig. Megfordult a Nyíregyházánál és a Szombathelyi Haladásnál is, 2022-ben pedig a Paksi FC igazolta le, ahol az élvonalban hatszor csereként lépett pályára. A 2024/2025-ös szezonban a HR-Rent Kozármislenyben játszott, ahol négyszer kezdőként, tizenháromszor csereként jutott szóhoz.

 

 

