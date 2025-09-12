3 órája
Az éllovas otthonában kemény csata vár rájuk
A dél-borsodi klub is bekapcsolódik a küzdelmekbe. A Mezőkövesd Gyulán vívhatja ki a továbbjutást.
A labdarúgó MOL Magyar Kupa sorozatának 3. fordulójában már az NB I és NB II-es csapatok részt vesznek. A Mezőkövesd Zsóry FC gárdája szombaton a harmadosztályú Gyulai Termál FC otthonába látogat. A gyulaiak hét forduló után vezetik az NB III. Dél-Keleti csoport tabelláját.
A Mezőkövesd vezetőedzője így fogalmazott a mérkőzést megelőzően
Labdarúgó, MOL Magyar Kupa 3. forduló:
Gyulai Termál FC (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen ellenfelünk első helyen áll az NB III.-s bajnokság Dél-keleti csoportjában, 7 forduló után imponáló mérleggel vezetik a pontvadászatot. A Gyula agresszív és jó csapat, ráadásul a kupában egy meccsen bármi megtörténhet. Ellenfelünk egy kompakt, erős csapat, jó játékosállománnyal rendelkeznek és jó focit játszanak, úgy gondolom, mondhatjuk azt, hogy NB II.-es szinten vannak. Természetesen ezzel együtt nagyon szeretnénk továbbjutni, de ehhez a maximumot kell nyújtanunk szombaton délután. A kupában az a célunk, hogy minél tovább eljussunk, szeretnénk a lehető legtöbb mérkőzést megnyerni. A válogatott szünetben sem pihentünk, persze jót tett a játékosoknak és nekünk is, hogy fejben, azaz mentálisan egy kicsit pihenhettünk. Úgy gondolom, hogy kell 1-2 ilyen szünet a bajnokságban, hiszen hat fordulót már lejátszottunk, jól jött nekünk a pihenő, újult erővel folytathatjuk majd a bajnokságot.
