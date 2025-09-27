,,Nincs könnyű meccs" – üzeni a borsodiak edzője

A labdarúgó NB II. 8. forduló nyitómérkőzésén vasárnap 16 órától a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó csapata a sereghajtó BVSC-Zugló gárdáját látja vendégül. A dél-borsodi klub hétfőn este szoros küzdelemben a Vasas otthonában 4–3-ra maradt alul. A Mezőkövesd a 4. helyről, míg a fővárosi gárda az utolsó helyről várja a folytatást.

A Mezőkövesd nagy elánnal készül a vasárnapi mérkőzésre. Fotó: MZSFC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Mezőkövesd javítani szeretne



Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Gólzáporos mérkőzést játszottunk a Vasassal, sajnos sok hibát vétettünk védekezésben, emiatt négy gólt kaptunk. Az mindenképp örvendetes, hogy három gólt tudtunk rúgni idegenben egy erős csapat ellen, de nagyon sajnálom, hogy ez kevés volt a pontszerzéshez. Nem akarom a bírót felelősségre vonni, viszont tény, hogy sok kétes ítélete volt a találkozón. A pontszerzés ezzel együtt csak rajtunk múlott, meg volt a lehetőségünk arra, hogy döntetlennel zárjuk a mérkőzést. A Vasas elleni rangadót lezártuk, természetesen a vereség után rossz volt a hangulat az öltözőben, de az pozitív, hogy vasárnap itt a javítási lehetőség. Igaz, hogy most hétvégén az utolsó helyezett ellen játszunk, ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy a BVSC nem rossz csapat, egyáltalán nem számítok könnyű összecsapásra. Csak ismételni tudom magam, itt nincs könnyű meccs. Ellenfelünk agresszív és masszív csapat, ahhoz, hogy gólokat tudjunk rúgni jobban kell játszanunk, mint a Vasas ellen. A fővárosi együttes fegyelmezetten védekezik és keretében több rutinos, NB I.-ben is bizonyított játékos szerepel, elég, ha csak Pekárra, vagy Viniciusra gondolunk. Nehéz dolgunk lesz, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a három pontot.