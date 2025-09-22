szeptember 23., kedd

Fájó

3 órája

Drámai mérkőzés a fővárosban – Lecsúsztak a sárga-kékek

Hétgólos thriller Budapesten. Kikapott a Mezőkövesd.

Drámai mérkőzés a fővárosban – Lecsúsztak a sárga-kékek

A Merkantil Bank Liga 7. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC a fővárosban vendégszerepelt, ahol egy rendkívül gólgazdag mérkőzésen 4–3-as vereséget szenvedett a Vasas ellen. A találkozón a matyóföldiek góljait Vidnyánszky, Szalai és Keresztes szerezték, ám ez ezúttal a három gól sem volt elegendő a pontszerzéshez. A vereség következtében a Mezőkövesd visszacsúszott a tabella 4. helyére, miután a Budapest Honvéd győzni tudott, a Csákvár pedig egy pontot szerzett a fordulóban. 

Mezőkövesd
A Vasas otthonában kapott ki a Mezőkövesd. Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

 Hármat lőtt, de pont nélkül távozott a Mezőkövesd

 

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VASAS FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1693 néző. Vezette: Káprály Mihály (Tóth II. Vencel, Rózsa Dávid)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Molnár Cs. (Barkóczi, 70.) – Hidi M. S. , Urblík J., Hős – Radó (Doktorics, 70.), Pethő (Horváth R., 58.), Tóth M. (Cseke B., 84.). Vezetőedző: Erős Gábor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován (Kovalenko, 83.) – Csatári (Lőrinczy, 61.) – Pintér Á. (Bartusz, 73.), Vidnyánszky M., Bertus L. (Debreceni Z., 61.), Saja (Vörös B., 73.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Csirmaz (14. – öngól), Tóth M. (41. – 11-esből), Otigba (48.), Horváth R. (69.), ill. Vidnyánszky M. (34.), Szalai J. (45+3.), Keresztes B. (81.)


 

 

