A sárga-kékek támadója döntött

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC−BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0)

Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Aradi József, Szabó Dániel)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő, Ternován (Vajda S., 59.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 77.), Vidnyánszky, Bertus (Varjas Z., 90.) – Szalai J., Saja (Vörös, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk (Sarkadi, 77.), Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Király – Székely K. (Dénes A., 66.), Palincsár, Tóth K. (Kelemen P., 87.), Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 77.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Szalai J. (63.)