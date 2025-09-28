50 perce
A sárga-kékek támadója döntött
A sereghajtó ellen sikerült nyerni. Ideiglenesen újra az élen a Mezőkövesd.
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC csapata hazai pályán fogadta a sereghajtó BVSC-Zugló együttesét. Az első játékrész még gól nélküli döntetlent hozott, azonban a második félidőben a borsodiak gólfelelőse, Szalai József góljával 1-0-ra megnyerte a mérkőzést Csertői Aurél gárdája.
LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC−BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0)
Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Aradi József, Szabó Dániel)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő, Ternován (Vajda S., 59.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 77.), Vidnyánszky, Bertus (Varjas Z., 90.) – Szalai J., Saja (Vörös, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél
BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk (Sarkadi, 77.), Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Király – Székely K. (Dénes A., 66.), Palincsár, Tóth K. (Kelemen P., 87.), Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 77.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Szalai J. (63.)