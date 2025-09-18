szeptember 18., csütörtök

Nem volt teljes

2 órája

A csonka meccs eredménye után, a sárga-kékek örülhetnek

Címkék#Mezőkövesd Zsóry FC#Budapest Honvéd#NB II

Lejátszották a félbeszakadt mérkőzést. A Mezőkövesd áll az élen.

A csonka meccs eredménye után, a sárga-kékek örülhetnek

Mezőkövesdi szurkolók

Fotó: Csendes Szonja

Az labdarúgó NB II 6.fordulóját követően a borsodi Mezőkövesd Zsóry együttese állt a tabella élén, 13 ponttal és 4 győzelemmel holtversenyben a Csákvárral. A sorrendet a rúgott gólok száma dönti el ilyen esetben, így Csertői Aurél csapata vehette át az első helyet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a forduló nem volt teljes: a Kecskeméti TE és a  Budapest Honvéd  összecsapása félbeszakadt a 28. percben, miután a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a pálya játékra alkalmatlanná vált. Ez azt is jelentette, hogy mindkét gárda egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és a Honvédnak akár egy döntetlen is elegendő lett volna ahhoz, hogy visszavegye a vezetést a bajnokságban. 

Mezőkövesd
A lista éléről várja a következő fordulót a Mezőkövesd.  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Teljes a forduló: maradt az élen a Mezőkövesd 

A pótlásra hét közepén került sor, ahol a Kecskemét végül 1–0-ra legyőzte a fővárosiakat, ezzel pedig biztossá vált: a teljes tabellát tekintve is a Mezőkövesd marad az NB II listavezetője. Természetesen még nagyon a bajnokság elején járunk, és ekkora különbségek semmit sem garantálnak a folytatásra nézve, ugyanakkor a kövesdi szurkolók számára így is sokkal kellemesebb érzés a tabellára pillantani, hiszen szeretett csapatuk az élről várhatja a következő fordulót.

 

 

 

