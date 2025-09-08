A horvát élvonalból Borsodba – a magyar labdarúgás egyik ígéretes tehetsége a sárga-kéknél folytatja

Újabb ígéretes utánpótláskorú labdarúgóval erősítette meg keretét a Mezőkövesd Zsóry FC. A 2008-ban született Vörös Barna a horvát élvonalban szereplő NK Istrától csatlakozott a borsodi alakulathoz, és máris nagy lelkesedéssel vágott bele a közös munkába.

Vörös Barna nagy lehetőség előtt áll Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Jól járhat vele a Mezőkövesd

A fiatal középpályás pályafutását a családhoz közelálló Kincsem Lovaspark SE-ben kezdte, amelyet édesapja, a korábbi NB I-es játékos, Vörös Péter alapított. Idén februárban a horvát élvonalban szereplő pulai csapatnál folytatta karrierjét, ám most a több játéklehetőség és a fejlődési lehetőségek miatt választotta a Mezőkövesdet. Barna játékstílusát a kétlábas technikai felkészültség, a dinamizmus és az érett döntéshozatal jellemzi. Szakemberek szerint a korosztályában kiemelkedő játékintelligenciával rendelkezik, amely hosszú távon komoly fegyvertény lehet a matyóföldiek számára.

A Mezőkövesd szerzeménye így nyilatkozott első benyomásairól klubja honlapjának:

– Nagy lehetőség számomra, hogy Mezőkövesdre igazolhattam, élvezem az edzéseket és a játékot. Édesapám profi labdarúgóként mindenre felkészített, hogy fiatalon is helyt tudjak állni a felnőttek között. Itt mindenki barátságosan fogadott, egy remek közösségbe kerültem, aminek örülök, hogy a tagja lehetek.