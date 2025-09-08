szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karrier

1 órája

A horvát élvonalból Borsodba – a magyar labdarúgás egyik ígéretes tehetsége a sárga-kéknél folytatja

Címkék#Mezőkövesd Zsóry FC#NB II#cseri tamás

Horvátországból Magyarországra. Fiatal tehetség érkezett a Mezőkövesd csapatához.

A horvát élvonalból Borsodba – a magyar labdarúgás egyik ígéretes tehetsége a sárga-kéknél folytatja

Újabb ígéretes utánpótláskorú labdarúgóval erősítette meg keretét a Mezőkövesd Zsóry FC. A 2008-ban született Vörös Barna a horvát élvonalban szereplő NK Istrától csatlakozott a borsodi alakulathoz, és máris nagy lelkesedéssel vágott bele a közös munkába.

Mezőkövesd
Vörös Barna nagy lehetőség előtt áll  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Jól járhat vele a Mezőkövesd

A fiatal középpályás pályafutását a családhoz közelálló Kincsem Lovaspark SE-ben kezdte, amelyet édesapja, a korábbi NB I-es játékos, Vörös Péter alapított. Idén februárban a horvát élvonalban szereplő pulai csapatnál folytatta karrierjét, ám most a több játéklehetőség és a fejlődési lehetőségek miatt választotta a Mezőkövesdet. Barna játékstílusát a kétlábas technikai felkészültség, a dinamizmus és az érett döntéshozatal jellemzi. Szakemberek szerint a korosztályában kiemelkedő játékintelligenciával rendelkezik, amely hosszú távon komoly fegyvertény lehet a matyóföldiek számára.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Mezőkövesd  szerzeménye így nyilatkozott első benyomásairól klubja honlapjának:
– Nagy lehetőség számomra, hogy Mezőkövesdre igazolhattam, élvezem az edzéseket és a játékot. Édesapám profi labdarúgóként mindenre felkészített, hogy fiatalon is helyt tudjak állni a felnőttek között. Itt mindenki barátságosan fogadott, egy remek közösségbe kerültem, aminek örülök, hogy a tagja lehetek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu