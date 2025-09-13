Legyőzték a listavezetőt a sárga-kékek

Szombaton az NB II listavezetője, a Mezőkövesd is bekapcsolódott a MOL Magyar Kupa küzdelmeibe. Csertői Aurél együttese az NB III-ban szereplő, de ott szintén éllovas Gyulai Termál FC vendégeként lépett pályára. A matyóföldiek végig kézben tartották a találkozót, és Szalai József duplájának köszönhetően 2–0-s győzelmet arattak. A kötelező sikerrel a Mezőkövesd magabiztosan jutott a sorozat legjobb 32 csapata közé.

A legjobb 32 közé jutott a Mezőkövesd Zsóry FC a kupában Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

