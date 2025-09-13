szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kupa

2 órája

Legyőzték a listavezetőt a sárga-kékek

Címkék#Mol-Magyar Kupa#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#Csertői Aurél

Hozták a kötelezőt Csertői Aurélék. A Mezőkövesd magabiztosan jutott a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában.

Boon.hu
Legyőzték a listavezetőt a sárga-kékek

Szombaton az NB II listavezetője, a Mezőkövesd is bekapcsolódott a MOL Magyar Kupa küzdelmeibe. Csertői Aurél együttese az NB III-ban szereplő, de ott szintén éllovas Gyulai Termál FC vendégeként lépett pályára. A matyóföldiek végig kézben tartották a találkozót, és Szalai József duplájának köszönhetően 2–0-s győzelmet arattak. A kötelező sikerrel a Mezőkövesd magabiztosan jutott a sorozat legjobb 32 csapata közé.

Mezőkövesd
A legjobb 32 közé jutott a Mezőkövesd Zsóry FC a kupában   Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Gyulai Termál FC - Mezőkövesd Zsóry FC  0-2 (0-2)

Gyula, 500 néző. V.: Dobai (Pálinkás, Balogh)

Gyula: Füstös – Wéber, Szabó Cs, Zádori (Göblyös 70.), Czirok, Máris, Zabari (Kolarovszki 87.), Lestyán, Vörös (Szabó Zs, (46.9), Krajcsó (Katona 82.), Trescsula (Zelenyánszki 46.)
Vezetőedző: Ekker Attila

Mezőkövesd: Winter– Vanja, Vörös (Pintér 58.), Szalai, Lőrinczy (Vidnyánszki 58.), Bartusz (Saja 86.), Debreceni (Csirmaz 64.), Ternován, Keresztes (Csörgő 58.), Bora, Csatári
Vezetőedző: Csertői Aurél
Sárga lap: Czirok (14.), Zabari (86.), Vörös (45.), Krajcsó (6.), Szabó Zs. (63.) ill. Lőrinczy (52.), Debreceni (60.), Csatári (39.), Vidnyányszki (71.), Csörgő (80.).
Gólszerző: Szalai (16.,32.)

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu