2 órája
Legyőzték a listavezetőt a sárga-kékek
Hozták a kötelezőt Csertői Aurélék. A Mezőkövesd magabiztosan jutott a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában.
Szombaton az NB II listavezetője, a Mezőkövesd is bekapcsolódott a MOL Magyar Kupa küzdelmeibe. Csertői Aurél együttese az NB III-ban szereplő, de ott szintén éllovas Gyulai Termál FC vendégeként lépett pályára. A matyóföldiek végig kézben tartották a találkozót, és Szalai József duplájának köszönhetően 2–0-s győzelmet arattak. A kötelező sikerrel a Mezőkövesd magabiztosan jutott a sorozat legjobb 32 csapata közé.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Gyulai Termál FC - Mezőkövesd Zsóry FC 0-2 (0-2)
Gyula, 500 néző. V.: Dobai (Pálinkás, Balogh)
Gyula: Füstös – Wéber, Szabó Cs, Zádori (Göblyös 70.), Czirok, Máris, Zabari (Kolarovszki 87.), Lestyán, Vörös (Szabó Zs, (46.9), Krajcsó (Katona 82.), Trescsula (Zelenyánszki 46.)
Vezetőedző: Ekker Attila
Mezőkövesd: Winter– Vanja, Vörös (Pintér 58.), Szalai, Lőrinczy (Vidnyánszki 58.), Bartusz (Saja 86.), Debreceni (Csirmaz 64.), Ternován, Keresztes (Csörgő 58.), Bora, Csatári
Vezetőedző: Csertői Aurél
Sárga lap: Czirok (14.), Zabari (86.), Vörös (45.), Krajcsó (6.), Szabó Zs. (63.) ill. Lőrinczy (52.), Debreceni (60.), Csatári (39.), Vidnyányszki (71.), Csörgő (80.).
Gólszerző: Szalai (16.,32.)
Motoros invázió Borsodban, dübörögtek a vasparipák! - fotókkal, videóval