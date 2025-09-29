szeptember 29., hétfő

Gyász

42 perce

Tragédia rázta meg a borsodi csapatot, meghalt a szeretett szurkoló

Címkék#Mezőkövesdi KC#gyászhír#elhunyt

Gyászol a borsodi klub. Elhunyt a Mezőkövesd fiatal szurkolója

Tragédia rázta meg a borsodi csapatot, meghalt a szeretett szurkoló

Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a Mezőkövesdi KC kézilabdacsapata: életét vesztette az egyesület egyik fiatal szurkolója. A klub megrendülten búcsúzott a lelkes drukkerüktől, aki rendszeresen támogatta kedvenc csapatát a csarnokban és a stadionban egyaránt, hiszen a kézilabda mellett a labdarúgó mérkőzéseken is szurkolt. A közösségi bejegyzésben az egyesület őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló család felé.

Mezőkövesd
Elhunyt a Mezőkövesd fiatal szurkolója. Fotó: Mezőkövesdi KC

 

A Mezőkövesdi KC elbúcsúzott szeretett szurkolójától:

,,Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy szeretett szurkolónk innentől az égi lelátóról szurkol majd csapatunknak.
A Mezőkövesdi KC őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, szeretteinek, barátainak!
Nyugodj békében, Attila!"

 

