Tragédia rázta meg a borsodi csapatot, meghalt a szeretett szurkoló

Gyászol a borsodi klub. Elhunyt a Mezőkövesd fiatal szurkolója
Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a Mezőkövesdi KC kézilabdacsapata: életét vesztette az egyesület egyik fiatal szurkolója. A klub megrendülten búcsúzott a lelkes drukkerüktől, aki rendszeresen támogatta kedvenc csapatát a csarnokban és a stadionban egyaránt, hiszen a kézilabda mellett a labdarúgó mérkőzéseken is szurkolt. A közösségi bejegyzésben az egyesület őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló család felé.
A Mezőkövesdi KC elbúcsúzott szeretett szurkolójától:
,,Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy szeretett szurkolónk innentől az égi lelátóról szurkol majd csapatunknak.
A Mezőkövesdi KC őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, szeretteinek, barátainak!
Nyugodj békében, Attila!"