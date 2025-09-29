Tragédia rázta meg a borsodi csapatot, meghalt a szeretett szurkoló

Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a Mezőkövesdi KC kézilabdacsapata: életét vesztette az egyesület egyik fiatal szurkolója. A klub megrendülten búcsúzott a lelkes drukkerüktől, aki rendszeresen támogatta kedvenc csapatát a csarnokban és a stadionban egyaránt, hiszen a kézilabda mellett a labdarúgó mérkőzéseken is szurkolt. A közösségi bejegyzésben az egyesület őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló család felé.

Elhunyt a Mezőkövesd fiatal szurkolója. Fotó: Mezőkövesdi KC

A Mezőkövesdi KC és a Mezőkövesd Zsóry FC is elbúcsúzott szeretett szurkolójától:

,,Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy szeretett szurkolónk innentől az égi lelátóról szurkol majd csapatunknak.

A Mezőkövesdi KC őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, szeretteinek, barátainak!

Nyugodj békében, Attila!" (Mezőkövesdi KC)

,,A BVSC–Zugló elleni mérkőzés előtt közösen hajtottunk fejet Szalóki Attila emléke előtt.

Évek óta családjával együtt minden hazai és idegenbeli mérkőzésen ott volt, hogy a Mezőkövesd Zsóry FC-t biztassa. Attila mostantól az égi lelátóról kíséri figyelemmel szeretett csapatát, lelkesedése és ragaszkodása örökre velünk marad. Nyugodj békében, Attila! Emlékedet kegyelettel őrizzük, soha nem feledünk!" (Mezőkövesd Zsóry FC)