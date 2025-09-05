Túlszárnyalná tavalyi teljesítményét a Mezőkövesd gólvágója – a vezetőség céljai változatlanok

Hat fordulót követően 13 ponttal, több lőtt góljának köszönhetően a Mezőkövesd Zsóry FC vezeti az NB II tabelláját, ami sokak számára kellemes meglepetést jelent. A tényekhez tartozik, hogy a legutóbbi, 6. fordulóban a korábbi éllovas Budapest Honvéd kecskeméti mérkőzése a heves esőzés miatt félbeszakadt (amit információink csak decemberben pótolnak). Az élvonalból való, 2024-es kiesése óta második szezonját kezdte meg a másodosztályban a dél-borsodi együttes, ám a jó rajt ellenére a klub vezetésében nem változtattak a szezon elején megfogalmazott célokon. A biztos bentmaradás továbbra is az elsődleges elvárás Csertői Aurél vezetőedző alakulatával szemben, de közben a csapat tagjai is érzik, hogy jó úton járnak. Erről Cseri Tamás sportigazgatóval és Szalai József csatárral beszélgettünk.

Szalai József az idei szezonban is gólokkal segíti a Mezőkövesd csapatát. Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Jó formában a Mezőkövesd

– Nagyon messze van még a szezon vége, ezért nem gondolkodunk ennyire előre. A céljaink változatlanok: a bentmaradás a legfontosabb, és szeretnénk jobb helyezést elérni, mint tavaly – mondta Cseri Tamás.

A sportigazgató kiemelte, hogy az új játékosok gyorsan beilleszkedtek, a régebbi kerettagok pedig befogadták őket, ami megteremtette az alapot a jó csapatszellemhez.

– Nyilván a siker sokat segít, de nálunk eddig sem volt probléma a hangulattal. A srácok beleteszik a munkát, ami eddig sikerrel is párosul. Természetesen örülünk, azonban emiatt nincs hurrá hangulat, de ha kikapunk akkor sincs letargia, mert a futball egyik szépsége, hogy minden héten lehet javítani.

Önbizalmat ad

A tavalyi idényt tíz góllal záró Szalai József idén is lendületesen kezdte a szezont. Bár a klub hivatalosan nem tűzte ki célként a feljutást, a játékosok természetesen szeretnék a lehető legtöbbet kihozni magukból.

– Örülünk, hogy az első helyen állunk, de mi nem foglalkozunk a tabellával. Hetente a saját játékunkra koncentrálunk. Természetesen minden futballista szeretne minél jobb eredményt elérni, de ez nálunk helyén van kezelve: egyfajta útmutatás, hogy jó úton járunk – mondta a támadó.

Saját céljairól is nyíltan beszélt:

– A tavalyi volt eddig a legeredményesebb szezonom, és mindenképpen szeretném túlszárnyalni azt gólokban. A gól önbizalmat ad, öröm a csapatnak és nekem is, de akkor is elégedett vagyok, ha nem feltétlenül a gólokkal, hanem a játékommal tudok segíteni.