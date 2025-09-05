szeptember 5., péntek

Túlszárnyalná tavalyi teljesítményét a Mezőkövesd gólvágója – a vezetőség céljai változatlanok

Címkék#NB I#Mezőkövesd Zsóry FC#NB II#Szalai József#cseri tamás

Remekül szerepel eddig a honi labdarúgás második vonalában a dél-borsodi együttes. Megújult lendülettel menetel a Mezőkövesd az NB II-ben.

Petró Bálint Benedek
Túlszárnyalná tavalyi teljesítményét a Mezőkövesd gólvágója – a vezetőség céljai változatlanok

Hat fordulót követően 13 ponttal, több lőtt góljának köszönhetően a Mezőkövesd Zsóry FC vezeti az NB II tabelláját, ami sokak számára kellemes meglepetést jelent. A tényekhez tartozik, hogy a legutóbbi, 6. fordulóban a korábbi éllovas Budapest Honvéd kecskeméti mérkőzése a heves esőzés miatt félbeszakadt (amit információink csak decemberben pótolnak). Az élvonalból való, 2024-es kiesése óta második szezonját kezdte meg a másodosztályban a dél-borsodi együttes, ám a jó rajt ellenére a klub vezetésében nem változtattak a szezon elején megfogalmazott célokon. A biztos bentmaradás továbbra is az elsődleges elvárás Csertői Aurél vezetőedző alakulatával szemben, de közben a csapat tagjai is érzik, hogy jó úton járnak. Erről Cseri Tamás sportigazgatóval és Szalai József csatárral beszélgettünk.

Mezőkövesd
Szalai József az idei szezonban is gólokkal segíti a Mezőkövesd csapatát.  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Jó formában a Mezőkövesd

– Nagyon messze van még a szezon vége, ezért nem gondolkodunk ennyire előre. A céljaink változatlanok: a bentmaradás a legfontosabb, és szeretnénk jobb helyezést elérni, mint tavaly – mondta Cseri Tamás.
A sportigazgató kiemelte, hogy az új játékosok gyorsan beilleszkedtek, a régebbi kerettagok pedig befogadták őket, ami megteremtette az alapot a jó csapatszellemhez.
– Nyilván a siker sokat segít, de nálunk eddig sem volt probléma a hangulattal. A srácok beleteszik a munkát, ami eddig sikerrel is párosul. Természetesen örülünk, azonban emiatt nincs hurrá hangulat, de ha kikapunk akkor sincs letargia, mert a futball egyik szépsége, hogy minden héten lehet javítani.

Önbizalmat ad

A tavalyi idényt tíz góllal záró Szalai József idén is lendületesen kezdte a szezont. Bár a klub hivatalosan nem tűzte ki célként a feljutást, a játékosok természetesen szeretnék a lehető legtöbbet kihozni magukból.
– Örülünk, hogy az első helyen állunk, de mi nem foglalkozunk a tabellával. Hetente a saját játékunkra koncentrálunk. Természetesen minden futballista szeretne minél jobb eredményt elérni, de ez nálunk helyén van kezelve: egyfajta útmutatás, hogy jó úton járunk – mondta a támadó.
Saját céljairól is nyíltan beszélt:
– A tavalyi volt eddig a legeredményesebb szezonom, és mindenképpen szeretném túlszárnyalni azt gólokban. A gól önbizalmat ad, öröm a csapatnak és nekem is, de akkor is elégedett vagyok, ha nem feltétlenül a gólokkal, hanem a játékommal tudok segíteni. 

Út az élvonalba

Szalai pályafutása szép példája annak, hogyan lehet kitartással és szorgalommal fokozatosan feljebb lépkedni a futballranglétrán.
– A futballt Kecskeméten kezdtem, és 17 évesen ott mutatkoztam be a felnőttek között az NB III-ban. Ezután figyelt fel rám a Vasas, ahol az U19-ben játszottam, de közben sokszor fent edzettem a felnőtt csapattal is, és sikerült pályára lépnem az NB II-ben. A következő idényben a fél szezont Kecskeméten, a másik felét pedig a Vasasnál töltöttem. Ezután jött a Vasas és a Dorog közötti kooperációs szerződés, aminek köszönhetően mindkét csapatban játszhattam: a Vasas az élvonalban, a Dorog a másodosztályban szerepelt, így mindkét bajnokságban kaptam lehetőséget.
Ebben az időszakban játszottam az első NB I-es mérkőzésemet is, egy Debrecen–Vasas találkozón. Ezt követően igazoltam Mezőkövesdre, ahol sikerült megszereznem az első élvonalbeli gólomat is.

Szalai József gólöröme a Karcag elleni mérkőzésen. Fotó: NSO

Szalai József karrierje:
NB I-es mérkőzések száma/gólok: 27/3
NB II-es mérkőzések száma/gólok

  • 2025/2026 – Mezőkövesd Zsóry FC
  • 2024/2025 – Mezőkövesd Zsóry FC
  • 2023/2024 – Vasas FC, Mezőkövesd Zsóry FC 
  • 2022/2023 – Vasas FC, Dorogi FC 
  • 2021/2022 – Vasas FC, Kecskeméti TE Hufbau
  • 2020/2021 – Vasas FC, Vasas Kubala Akadémia, Kecskeméti TE, KTE LA.
  • 2019/2020 – KTE Hufbau
  • 2018/2019 – KTE Labdarúgó Akadémia
  • 2017/2018 – Mercedes-Kecskeméti LA 
  • 2016/2017 – Mercedes-Kecskeméti LA 
  • 2015/2016 – Mercedes-Kecskeméti LA 
  • 2014/2015 – Kecskeméti LC – A

 

 

 

 

