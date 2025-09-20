szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

13°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei elit

10 órája

,,Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik"

Címkék#megyei foci#Gesztely Fc#Mezőkeresztes VSE

Szombati nagyüzem a vármegyei elitben. A Mezőkeresztes az éllovas Gesztely gárdáját látta vendégül.

,,Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik"

Fotó: Vajda János

A labdarúgó vármegyei I. osztály 7. fordulójában szombaton nyolc találkozót rendeztek meg. A Mezőkeresztes hazai pályán szenvedett vereséget.

Mezőkeresztes
A Mezőkeresztes gárdája egy gólos vereséget szenvedett. Fotó: Vajda János

A Mezőkeresztes hazai pályán maradt alul

 

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 7. forduló

MVSC-Miskolc – Edelény-Borsodszer 1–2 (0–1)
Miskolc, MVSC Sporttelep,150 néző. V.: Bujnóczki (Kasuba, Horváth Á.).
MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kiss (Kovács, 60.), Kurucz, Bánk, Kele, Bedő, Blaskó (Janovicz, 69.), Csávás, Gönczi, Sebestyén. Edző: Kurucz Gábor.
Edelény: Galambvári – Juhász, Mészáros R., Kakuk, Szurdok (Koós, 93.), Berta, Hegedűs, Mészáros Z., Sipos, Papp, Varga (Marczis, 52.). Edző: Sándor Zsolt.
G.: Csávás (48. – 11-esből) ill. Mészáros R. (39.), Mészáros Z. (56.).
Kiállítva: Gönczi (27.)
Jók: az egész csapat ill. Galambvári, Papp, Juhász, Hegedűs, Sipos, Mészáros R., Mészáros Z.
Kurucz Gábor: – Ismét dominálva sikerült elveszíteni a mérkőzést. Egyenlőtlen játékvezetés hetek óta, ezt nem bírja el a csapatunk. A saját hibáinkat vállaljuk, de aki rendszeres látja a mérkőzéseinket, azt tudja, miről beszélek... Lehet feleslegesen írjuk le, de csendben sem maradhatunk... Reméljük történik valami ezek után.
Sándor Zsolt: – Amit a múlthéten elvett, azt most visszaadta a sors. De gyenge játékkal sikerült három pontot szerezni egy jó hazai csapat ellen.

Mezőkeresztes VSE – Gesztely FC  0–1 (0–0)
Mezőkeresztes, 150 néző. V.: Horváth R. (Semegi, Frindik).
Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á. (Fekete, 46.), Dávid F., Sebestyén, Illés R., Tóth D., Takács, Ludvig (Varga, 58.), Rozgonyi (Barta, 84.), Nagy Z., Bóta. Edző: Kertész Péter.
Gesztely: Hajzer – Sebestyén, Nagy A., Kollár (Zanócz, 90.), Molnár, Gulyás (Ferenczi, 90.), Kundrák, Kovács, Horváth S. (Szajky, 64.), Tucsa, Demkó (Rák, 84.). Edző: Jordán András.
G.: Kollár (54.).
Jók: az egész csapat ill az egész csapat.
Kertész Péter: – Sajnálom, hogy egy jó mérkőzésen egy partjelzővel erősebb volt a Gesztely, óriási hiba előzte meg a gólunkat. Ma szívünk, lelkünk a pályán volt és ez nagy tetszett.
Jordán András: – Egy x-es első félidő után, a szünetben történt felállási forma váltásnak köszönhetően értékes győzelmet arattunk.

Izsófalva SE – BSK-Alsózsolca 1–3 (0–1)
Izsófalva, 100 néző. V.: Kujbus (Éliás, Bense).
Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Nadanicsek, Márián, Járdánházy, Lázi L. (Bálint Zs. 75.), Lehel, Lakatos R., Csorba, Filkóházi (Sipos, 54.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila.
Alsózsolca: Oross – Hallgató, Jecs (Makónyi, 79.), Üveges, Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg, Polényi T. (Rozsnyai, 86.), Lippai Á., Titkó G. (Horváth 91.). Edző: Varacskai István
G.: Márián (92.) ill. Urbán (43.), Jecs (73.), Titkó G. (90.).
Jók: Márián ill. az egész csapat.
Barnóczky Attila: – Ki lehet kapni de így? Hétről-hétre küzdünk a játékvezetéssel, hiába mondja bárki, hogy miért ezzel foglalkozunk, de mikor 0-0-nál kettő 100 százalékos tizenegyest nem fújnak be, akkor mit szóljunk. Mondják meg, ha nem akarják, hogy Izsófalva megye I-ben szerepeljen. Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik. 
Varacskai István: – Ma ilyen játék kellett. Készültünk erre, mindenki maximálisan tette a dolgát, ezért megérdemelten hoztuk el a három pontot.

Sátoraljaújhelyi TKSE – Parasznya SE  1–3 (0–3)
Sátoraljaújhely, 100 néző. V.: Ivancsó (Sohojda, Solymosi).
Sátoraljaújhely: Dienes L. (Takács, 46.) – Dandás, Bilku (Besztercei, 60.), Kovács N. (Nagy, 56.), Kovács D. (Vojtovics, 56.), Kucsinka, Czipf, Lukács, Milik, Hunyadi (Bartha, 56.), Balogh. Edző: Nagy Zsolt Csaba.
Parasznya: Kosztyu – Aggod, Sramkó, Horváth Sz., Lekli (Czékus, 80.), Keményffy (Palkó, 90.), Tóth L. (Bári, 46.), Tóth K., Kovács, Orosz (Pataki, 92.), Major. Edző: Konczvald István.
G.: Vojtovics (74.  – 11-esből) ill. Major (35.), Orosz (37.), Sramkó (47.  – 11-esből).
Kiállítva: Balogh (66.).
Jók: Milik (a mezőny legjobbja) ill. az egész csapat.
Nagy Zsolt Csaba: – Nehéz mit mondani a mai mérkőzés után, hisz megint sikerült gyermeteg hibákból gólokat kapnunk. Gratulálok a Parasznya csapatának.
Konczvald István: – Az első félidő azt gondolom rendben volt, a második játékrészben pedig visszamentünk az utánpótlás hibák szintjére, de győztünk és hoztuk a kötelezőt. Gratulálok a srácoknak és kívánom, hogy Hegedűs László elnök úr száz évig éljen! Isten éltesse születésnapja alkalmából!

Tbábolna-Temálfürdő Mezőcsát – Szerencs VSE  2–0 (0–0)
Mezőcsát, zárt kapuk mögött. V.: Tóth J. (Kiss B., Granoviter).
Mezőcsát: Kupcsik (Farkas, 36.) – Fülöp, Sipos J. (Tóth R., 90.), Juhász, Erdélyi, Kalocsai, Balogh A. (Molnár, 61.), Új-Nagy (Erdei-Nagy, 88.), Lovász B., Balogh I., Sipos Z. (Lovász L., 78.). Edző: Lasztóczi Péter.
Szerencs: Tóth Milán – Suller (Buri, 23.), Berta, Margitai, Spéder (Lukács, 74.), Kramcsák, Plavuscsák (Tóth Marcell, 74.), Berecz, Timár, Palágyi, Szabó (Nagy, 88.). Edző: Uray Attila.
G.: Új-Nagy (72.), Kalocsai (89.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Lasztóczi Péter: Mai győzelmünk megmutatta a mentális erejét a csapatnak. Végig domináltunk és ennek lett meg az eredménye. Gratulálok az egész csapatnak!
Uray Attila: – Sajnálom a csapatom, ma nem ezt érdemeltük.

Sajóbábonyi VSE – Szirmabesenyő  3–2 (1–0)
Sajóbábony, 100 néző. V.: Füleki (Kovács Cs., Ablonczy).
Sajóbábony: Gergely – Tóth I., Kovács (Filetóth, 66.), Bodnár, Sebők (Rontó, 82.), Bucsák (Szemere, 82.), Németh B., Titkó, Nagy D. (Gere, 46.), Németh D., Tóth T. (Madarász, 74.). Játékos-edző: Tóth Tibor.
Szirmabesenyő: György M. – Nagy (Tamás B., 76.), Leczó, Mészáros B. (Péter I., 66.), Bak (Simon Sz., 80.), Horváth Zs., Nyíri (Potyka, 66.), Figeczki, Daru (Pallai, 80.),  Bortnyák, Sóskuti (Orosz, 80.). Edző: György Gábor.
G.: Kovács (17.), Titkó (65.  – 11-esből), Gere (75.) ill. Horváth (88. – 11-esből, 89.).
Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.
Tóth Tibor: – Egy már agyonnyert mérkőzésen még a végén izgulnunk kellett. További sok sikert  Szirmabesenyőnek!
György Gábor: – Sajnos nagyon későn ébredtünk és megint elkerülgető gólokat kaptunk, így nem marad más, mint a gratuláció.

BTE Felsőzsolca – Emődi ÁIDSE  1–4 (0–1)
Felsőzsolca, 100 néző. V.: Belicza (Lajkó, Tóth P.).
Felsőzsolca: Orosz – Csordás-Gurbán (Lippai G., 46.), Vinga, Balogh D., Veréb, Varga L., Molnár (Nagy, 85.), Király (Zilahy, 54.), Lakatos K. (Lestár, 70.), Harsányi, Agárdy. Edző: Gulyás Dénes.
Emőd: Giák – Czető, Varga, Eperjesi G. (Gáll, 12.), Turcsik, Dudás (Kósa, 17.), Vajda, Lőrincz P., Lőrincz L. (Takács P., 74.), Stumpf (Bűdi, 74.), Csendom. Csapatvezető: Kozma Tibor.
G.: Veréb (76.) ill. Stumpf (42.), Vajda (67.), Gáll (83.), Turcsik (89.).
Jók: Agárdy, Veréb ill. az egész csapat.
Gulyás Dénes: – Nem érdemeltünk vereséget, a szerencse sem állt mellénk. A fiatal csapatom jól ment. Sok sikert Emőd csapatának!
Kozma Tibor, csapatvezető: – Az első félidőben kerestük önmagunkat, a második félidőben megérkeztünk és eldöntöttük a mérkőzést. További sok sikert Felsőzsolcának!

Bánhorváti-Sajóvölgye – Tállya RSE  3–0 (1–0)
Bánhorváti, 100 néző. V.: Tóth I. T. (Géresi, Zádori).
Bánhorváti: Elek – Boros (Gyenes, 46.), Magyar, Sziklai, Szita (Lovas, 50.), Fercsák (Filkóházi, 46.), Kapott, Soltész, Pogonyi, Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.
Tállya: Juhász –  Horváth B. (Molnár, 46.), Pecsenye, Török (Koc, 84.), Holló, Zsiga, Ujvári, Varga A., Racskó, Tőkés (Kontra, 49.), Varga M. (Budai, 46.). Edző: Martis Ferenc.
G.: Fercsák (1.), Magyar (65.), Filkóházi (83.).
Jók: az egész csapat ill. Török, Pecsenye.
Koleszár György: – Megérdemelt hazai győzelem.
Martis Ferenc: – Gratulálok a Bánhorvátinak! Elfogytunk!

Mezőkeresztes VSE vs. Gesztely FC 2025.09.20.

Fotók: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu