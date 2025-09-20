,,Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik"

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 7. forduló

MVSC-Miskolc – Edelény-Borsodszer 1–2 (0–1)

Miskolc, MVSC Sporttelep,150 néző. V.: Bujnóczki (Kasuba, Horváth Á.).

MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kiss (Kovács, 60.), Kurucz, Bánk, Kele, Bedő, Blaskó (Janovicz, 69.), Csávás, Gönczi, Sebestyén. Edző: Kurucz Gábor.

Edelény: Galambvári – Juhász, Mészáros R., Kakuk, Szurdok (Koós, 93.), Berta, Hegedűs, Mészáros Z., Sipos, Papp, Varga (Marczis, 52.). Edző: Sándor Zsolt.

G.: Csávás (48. – 11-esből) ill. Mészáros R. (39.), Mészáros Z. (56.).

Kiállítva: Gönczi (27.)

Jók: az egész csapat ill. Galambvári, Papp, Juhász, Hegedűs, Sipos, Mészáros R., Mészáros Z.

Kurucz Gábor: – Ismét dominálva sikerült elveszíteni a mérkőzést. Egyenlőtlen játékvezetés hetek óta, ezt nem bírja el a csapatunk. A saját hibáinkat vállaljuk, de aki rendszeres látja a mérkőzéseinket, azt tudja, miről beszélek... Lehet feleslegesen írjuk le, de csendben sem maradhatunk... Reméljük történik valami ezek után.

Sándor Zsolt: – Amit a múlthéten elvett, azt most visszaadta a sors. De gyenge játékkal sikerült három pontot szerezni egy jó hazai csapat ellen.

Mezőkeresztes VSE – Gesztely FC 0–1 (0–0)

Mezőkeresztes, 150 néző. V.: Horváth R. (Semegi, Frindik).

Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á. (Fekete, 46.), Dávid F., Sebestyén, Illés R., Tóth D., Takács, Ludvig (Varga, 58.), Rozgonyi (Barta, 84.), Nagy Z., Bóta. Edző: Kertész Péter.

Gesztely: Hajzer – Sebestyén, Nagy A., Kollár (Zanócz, 90.), Molnár, Gulyás (Ferenczi, 90.), Kundrák, Kovács, Horváth S. (Szajky, 64.), Tucsa, Demkó (Rák, 84.). Edző: Jordán András.

G.: Kollár (54.).

Jók: az egész csapat ill az egész csapat.

Kertész Péter: – Sajnálom, hogy egy jó mérkőzésen egy partjelzővel erősebb volt a Gesztely, óriási hiba előzte meg a gólunkat. Ma szívünk, lelkünk a pályán volt és ez nagy tetszett.

Jordán András: – Egy x-es első félidő után, a szünetben történt felállási forma váltásnak köszönhetően értékes győzelmet arattunk.

Izsófalva SE – BSK-Alsózsolca 1–3 (0–1)

Izsófalva, 100 néző. V.: Kujbus (Éliás, Bense).

Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Nadanicsek, Márián, Járdánházy, Lázi L. (Bálint Zs. 75.), Lehel, Lakatos R., Csorba, Filkóházi (Sipos, 54.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila.

Alsózsolca: Oross – Hallgató, Jecs (Makónyi, 79.), Üveges, Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg, Polényi T. (Rozsnyai, 86.), Lippai Á., Titkó G. (Horváth 91.). Edző: Varacskai István

G.: Márián (92.) ill. Urbán (43.), Jecs (73.), Titkó G. (90.).

Jók: Márián ill. az egész csapat.

Barnóczky Attila: – Ki lehet kapni de így? Hétről-hétre küzdünk a játékvezetéssel, hiába mondja bárki, hogy miért ezzel foglalkozunk, de mikor 0-0-nál kettő 100 százalékos tizenegyest nem fújnak be, akkor mit szóljunk. Mondják meg, ha nem akarják, hogy Izsófalva megye I-ben szerepeljen. Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik.

Varacskai István: – Ma ilyen játék kellett. Készültünk erre, mindenki maximálisan tette a dolgát, ezért megérdemelten hoztuk el a három pontot.

Sátoraljaújhelyi TKSE – Parasznya SE 1–3 (0–3)

Sátoraljaújhely, 100 néző. V.: Ivancsó (Sohojda, Solymosi).

Sátoraljaújhely: Dienes L. (Takács, 46.) – Dandás, Bilku (Besztercei, 60.), Kovács N. (Nagy, 56.), Kovács D. (Vojtovics, 56.), Kucsinka, Czipf, Lukács, Milik, Hunyadi (Bartha, 56.), Balogh. Edző: Nagy Zsolt Csaba.

Parasznya: Kosztyu – Aggod, Sramkó, Horváth Sz., Lekli (Czékus, 80.), Keményffy (Palkó, 90.), Tóth L. (Bári, 46.), Tóth K., Kovács, Orosz (Pataki, 92.), Major. Edző: Konczvald István.

G.: Vojtovics (74. – 11-esből) ill. Major (35.), Orosz (37.), Sramkó (47. – 11-esből).

Kiállítva: Balogh (66.).

Jók: Milik (a mezőny legjobbja) ill. az egész csapat.

Nagy Zsolt Csaba: – Nehéz mit mondani a mai mérkőzés után, hisz megint sikerült gyermeteg hibákból gólokat kapnunk. Gratulálok a Parasznya csapatának.

Konczvald István: – Az első félidő azt gondolom rendben volt, a második játékrészben pedig visszamentünk az utánpótlás hibák szintjére, de győztünk és hoztuk a kötelezőt. Gratulálok a srácoknak és kívánom, hogy Hegedűs László elnök úr száz évig éljen! Isten éltesse születésnapja alkalmából!

Tbábolna-Temálfürdő Mezőcsát – Szerencs VSE 2–0 (0–0)

Mezőcsát, zárt kapuk mögött. V.: Tóth J. (Kiss B., Granoviter).

Mezőcsát: Kupcsik (Farkas, 36.) – Fülöp, Sipos J. (Tóth R., 90.), Juhász, Erdélyi, Kalocsai, Balogh A. (Molnár, 61.), Új-Nagy (Erdei-Nagy, 88.), Lovász B., Balogh I., Sipos Z. (Lovász L., 78.). Edző: Lasztóczi Péter.

Szerencs: Tóth Milán – Suller (Buri, 23.), Berta, Margitai, Spéder (Lukács, 74.), Kramcsák, Plavuscsák (Tóth Marcell, 74.), Berecz, Timár, Palágyi, Szabó (Nagy, 88.). Edző: Uray Attila.

G.: Új-Nagy (72.), Kalocsai (89.).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Lasztóczi Péter: Mai győzelmünk megmutatta a mentális erejét a csapatnak. Végig domináltunk és ennek lett meg az eredménye. Gratulálok az egész csapatnak!

Uray Attila: – Sajnálom a csapatom, ma nem ezt érdemeltük.

Sajóbábonyi VSE – Szirmabesenyő 3–2 (1–0)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Füleki (Kovács Cs., Ablonczy).

Sajóbábony: Gergely – Tóth I., Kovács (Filetóth, 66.), Bodnár, Sebők (Rontó, 82.), Bucsák (Szemere, 82.), Németh B., Titkó, Nagy D. (Gere, 46.), Németh D., Tóth T. (Madarász, 74.). Játékos-edző: Tóth Tibor.

Szirmabesenyő: György M. – Nagy (Tamás B., 76.), Leczó, Mészáros B. (Péter I., 66.), Bak (Simon Sz., 80.), Horváth Zs., Nyíri (Potyka, 66.), Figeczki, Daru (Pallai, 80.), Bortnyák, Sóskuti (Orosz, 80.). Edző: György Gábor.

G.: Kovács (17.), Titkó (65. – 11-esből), Gere (75.) ill. Horváth (88. – 11-esből, 89.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Tóth Tibor: – Egy már agyonnyert mérkőzésen még a végén izgulnunk kellett. További sok sikert Szirmabesenyőnek!

György Gábor: – Sajnos nagyon későn ébredtünk és megint elkerülgető gólokat kaptunk, így nem marad más, mint a gratuláció.

BTE Felsőzsolca – Emődi ÁIDSE 1–4 (0–1)

Felsőzsolca, 100 néző. V.: Belicza (Lajkó, Tóth P.).

Felsőzsolca: Orosz – Csordás-Gurbán (Lippai G., 46.), Vinga, Balogh D., Veréb, Varga L., Molnár (Nagy, 85.), Király (Zilahy, 54.), Lakatos K. (Lestár, 70.), Harsányi, Agárdy. Edző: Gulyás Dénes.

Emőd: Giák – Czető, Varga, Eperjesi G. (Gáll, 12.), Turcsik, Dudás (Kósa, 17.), Vajda, Lőrincz P., Lőrincz L. (Takács P., 74.), Stumpf (Bűdi, 74.), Csendom. Csapatvezető: Kozma Tibor.

G.: Veréb (76.) ill. Stumpf (42.), Vajda (67.), Gáll (83.), Turcsik (89.).

Jók: Agárdy, Veréb ill. az egész csapat.

Gulyás Dénes: – Nem érdemeltünk vereséget, a szerencse sem állt mellénk. A fiatal csapatom jól ment. Sok sikert Emőd csapatának!

Kozma Tibor, csapatvezető: – Az első félidőben kerestük önmagunkat, a második félidőben megérkeztünk és eldöntöttük a mérkőzést. További sok sikert Felsőzsolcának!

Bánhorváti-Sajóvölgye – Tállya RSE 3–0 (1–0)

Bánhorváti, 100 néző. V.: Tóth I. T. (Géresi, Zádori).

Bánhorváti: Elek – Boros (Gyenes, 46.), Magyar, Sziklai, Szita (Lovas, 50.), Fercsák (Filkóházi, 46.), Kapott, Soltész, Pogonyi, Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.

Tállya: Juhász – Horváth B. (Molnár, 46.), Pecsenye, Török (Koc, 84.), Holló, Zsiga, Ujvári, Varga A., Racskó, Tőkés (Kontra, 49.), Varga M. (Budai, 46.). Edző: Martis Ferenc.

G.: Fercsák (1.), Magyar (65.), Filkóházi (83.).

Jók: az egész csapat ill. Török, Pecsenye.

Koleszár György: – Megérdemelt hazai győzelem.

Martis Ferenc: – Gratulálok a Bánhorvátinak! Elfogytunk!