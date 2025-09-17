45 perce
Repült a pohár, jött a büntetés – Balhé a vármegyei fociban
A fegyelmi bizottság ülésezett. A Mezőcsát csapata komoly büntetést kapott.
,,Egy üres műanyag pohár asszisztens közelébe történő bedobása elítélendő magatartás" – tette közé közösségi oldalán a Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát csapata. A múlt szombati Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Parasznya SE összecsapásán szurkolói rendbontás történt, amit a fegyelmi bizottság súlyosan szankciónált.
A Mezőcsát jelentős büntetésben részesült
A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Vármegyei I. osztály:
– Bak Krisztián (Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát csapatának 4 soron hazai mérkőzés zárt kapuk mellett történő rendezése.
– ,,Színes" lapok miatt Szerencs és Sajóbábony csapatának 18.000 Ft, Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát csapatának 21.000 Ft pénzbüntetés.
Vármegyei II. osztály:
Észak csoport:
– Balázs László és Pataki Gergő (Bőcs) 1–1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Rontó Róbert Pál (Szikszó) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Horváth Krisztián (Szikszó) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Juhász Tamás (Onga) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Szendrő csapata írásbeli figyelmeztetést kapott.
– ,,Színes" lapok miatt Onga és Szikszó csapatának 17.500 Ft pénzbüntetés.
Kelet csoport:
– Farkas László és Szívós Gyula (Tiszaladány) 1–1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Tiszaladány csapatának 20.000 Ft pénzbüntetés.
Közép csoport:
– Bartók Milán (Tiszakeszi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Kovács Erik (Hejőpapi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt Mályi és Bükkábrány csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.