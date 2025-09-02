55-szörös futsal válogatott vette át a borsodi csapat irányítását

A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát edzőjének, Szombati Krisztiánnak eddigi munkáját megköszönték. A Mezőcsát az eddig lejátszott négy fordulóban, mindössze egy mérkőzést nyert meg, a tabella 14. helyén tanyáznak. A csátiak új trénere Lasztóczi Péter lett. Az 52 esztendős Lasztóczi Péter korábban az NB III-ban szereplő Tállyát irányította, legutóbbi állomása a vármegyei I. osztályban szereplő Felsőzsolca volt. Az UEFA A licensszel rendelkező szakember a Mezőkövesd Zsóry utánpótláscsapatánál és a DVTK Labdarúgó Akadémián is dolgozott.

Fotó: magánarchívum

