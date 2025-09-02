szeptember 2., kedd

Vármegyei I. osztály

2 órája

55-szörös futsal válogatott vette át a borsodi csapat irányítását

Négy forduló után edzőt váltottak. A Mezőcsát csapatát új tréner irányítja.

Boon.hu
55-szörös futsal válogatott vette át a borsodi csapat irányítását

Fotó: Mezőcsát DBFC

A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát edzőjének, Szombati Krisztiánnak eddigi munkáját megköszönték. A Mezőcsát az eddig lejátszott négy fordulóban, mindössze egy mérkőzést nyert meg, a tabella 14. helyén tanyáznak. A csátiak új trénere Lasztóczi Péter lett. Az 52 esztendős Lasztóczi Péter korábban az NB III-ban szereplő Tállyát irányította, legutóbbi állomása a vármegyei I. osztályban szereplő Felsőzsolca volt. Az UEFA A licensszel rendelkező szakember a Mezőkövesd Zsóry utánpótláscsapatánál és a DVTK Labdarúgó Akadémián is dolgozott.

Mezőcsát
Lasztóczi Péter lett a Mezőcsát vezetőedzője. 
Fotó: magánarchívum

