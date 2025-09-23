szeptember 23., kedd

Rengeteg gól, mesternégyes és igazi csapatmunka – a bajnokság élén a miskolci fiatalok -Videóval

Gólzáporos győzelem a második fordulóban. Élen a MEAFC-Miskolc.

A Férfi Futsal NB II Keleti csoportjának 2. fordulójában a MEAFC-Miskolc a Szent István SE–OTP Bank csapatát látta vendégül a Miskolci Egyetemen. A nézők egy rendkívül szórakoztató, tizenegy gólt hozó találkozón láthatták Czékus Sándor tanítványait, akik végül 7–4 arányban múlták felül ellenfelüket.

MEAFC
Két meccsen hat pontot gyűjtött a MEAFC.  Fotó: K.Szilárd

A MEAFC az élen több fronton is

A miskolciaknak több játékost is nélkülözniük kellett az első fordulós kerethez képest: Giák Tamás, Turcsik Tamás, Veréb Áron és Szabó Dávid sem állt most a csapat rendelkezésére. A hiányzók ellenére azonban a hazaiak magabiztos teljesítménnyel tartották otthon a három pontot. A gólokat Madarász Máté, Rémiás Márton, Harsányi Dénes és Agárdy Norbert jegyezték, utóbbi négyszer is betalált. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a csapat vette át a vezetést a tabellán, hanem Agárdy a góllövőlistán is az élre ugrott. 

Lehetőség a fiataloknak

A találkozó egyben új lehetőséget hozott a fiataloknak is: a 17 esztendős Orosz Botond a kapuban kapott szerepet, és biztató teljesítményt nyújtott, míg Csordás-Gurbán Miklós pályafutása második NB II-es mérkőzését játszhatta. 

A MEAFC-Miskolc legközelebb ismét hazai pályán bizonyíthat: jövő héten hétfőn a balassagyarmati TALENT 2019 SE érkezik a Miskolci Egyetemre.

 

