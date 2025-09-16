szeptember 16., kedd

Egész pályás gól a visszatérő kapustól – győzelem a nyitányon

Új igazolások az új szezonban. MEAFC győzelemmel indult a bajnokság.

Egész pályás gól a visszatérő kapustól – győzelem a nyitányon

A férfi Futsal NB II Keleti csoportjában is kezdetét vették a küzdelmek, ahol idén már csak egyetlen Borsod vármegyei csapat, a MEAFC képviseli a megyét. A Parasznya visszalépésével a miskolci együttes magára maradt, amely a tavalyi, finoman szólva sem sikeres szezon után szerette volna megmutatni igazi erejét.

MEAFC
Sikerrel vették az első akadályt a MEAFC játékosai.  Fotó: MEAFC

MEAFC győzelem, Giák gól 

Míg a tavalyi idényben egészen a 15. fordulóig kellett várni az első miskolci győzelemre, addig most rögtön az első fordulóban megszületett a siker. Ráadásul nem is akármilyen körülmények között: a jó erőkből álló, rutinos Gyöngyös ellen aratott 3–1-es diadalt a Czékus Sándor gárdája. A MEAFC négy új igazolással erősítette meg keretét: Madarász Máté, Rab Kristóf, Szabó Dávid, Sebestyén Ádám valamint a borsodi futballban népszerű, rutinos kapus Giák Tamás is csatlakozott a csapathoz. Utóbbi különösen pikáns helyzetben lépett pályára, hiszen egykori csapattársai ellen bizonyíthatott és élt is a lehetőséggel, hiszen egész pályás góljával végleg el is döntötte a találkozót és emellett kiválóan védett. A MEAFC találatait Agárdy Norbert, Turcsik Tamás és Giák Tamás jegyezték, így a miskolciak sikerrel indították a szezont. A folytatásra sem kell sokat várni: a következő fordulóban, jövőhéten hétfőn 20 óra 30 perckor ismét hazai pályán lépnek parkettre, amikor a Szent István SE–Otp Bank együttese érkezik Miskolcra.

Férfi NB II., Keleti csoport 1. forduló

MEAFC-Miskolc – Energia SC Gyöngyös 3–1 (0–1)

MEAFC-Miskolc: Giák – Veréb, Agárdy, Turcsik, Balogh D. Csere: Sebestyén, Rontó, Rémiás, Czékus, Rab, Madarász, Szabó D. Csapatvezető: Czékus Sándor.

MEAFC-gólszerző: Agárdy (22.), Turcsik (33.), Giák (40.).

 

