szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büntető

53 perce

Nem jött össze a harmadik – pörgős mérkőzést játszottak a futsalosok

Címkék#MEAFC-Miskolc#NB II#Giák Tamás

Nem jött össze a harmadik siker. Jövőhéten már idegenben bizonyíthat a MEAFC

Nem jött össze a harmadik – pörgős mérkőzést játszottak a futsalosok

A MEAFC-Miskolc futsalcsapata az NB II Keleti csoportjának 3. fordulójában a balassagyarmati Talent 2019 SE együttesét fogadta. A Czékus Sándor vezette alakulat 3-2-re elvesztette a mérkőzést, így a második pozícióból várhatja a következő fordulót. 

MEAFC
A MEAFC-Miskolc csapata.  Fotó: Olvasónktól

MEAFC fordítás

A találkozó rosszul indult a hazaiak számára, hiszen már a második percben hátrányba kerültek. Ezt követően azonban fokozatosan átvették az irányítást a mérkőzésen, és bár a vendégek szervezett védekezéssel állták a rohamokat, a miskolciak távoli kísérletekkel többször is veszélyeztettek. A félidőre azonban megmaradt a balassagyarmatiak egygólos vezetése. A fordulás után a MEAFC folytatta a nyomást, és a sokat próbálkozó Agárdy Norbert egy remek találattal kiegyenlített. Hét perccel később Szabó Dávid is betalált, így már a miskolciaknál volt az előny (2–1). A hajrához közeledve azonban a vendégek egy hatalmas bombával egalizáltak, majd rövid időn belül három hazai szabálytalanság után összegyűlt a faultlimit. A Talent SE a ,,kisbüntetőt" magabiztosan értékesítette, ezzel kialakítva a 2–3-as végeredményt.
A MEAFC jövőhéten Tiszaföldvárra látogat.

Férfi futsal NB II, Keleti csoport 3. forduló
MEAFC-Miskolc – Talent 2009 SE 2–3 (0–1)
MEAFC-Miskolc: Giák – Veréb, Agárdy, Balogh D., Szabó D. Csere: Orosz, Rontó, Rémiás, Rab, Madarász, Czékus. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Agárdy (23.), Szabó D. (30.).
Kiállítva: Mócz (Talent 2009 SE, 38.).

A bajnokság állása
1. Kincsem Lovaspark Futsal    3    2    1    –    18-8    7            
2. MEAFC-Miskolc    3    2    –    1    12-8    6
3. Rubeola FC    3    2    –    1    11-7    6             
4. Talent 2019 SE    3    2    –    1    11-7    6
5. PFF-Szántó TISE    3    2    –    1    9-6    6
6. Balmazújvárosi FC    3    1    1    1    12-8    4
7. Szent István SE-OTP Bank    3    1    –    2    13-20    3
8. Energia SC Gyöngyös    3    1    –    2    8-17    3
9. VS Dunakeszi    3    –    2    1    9-13    2
10. NNC Frogs Lajosmizse    3    –    –    3    10-19    0

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu