Nem jött össze a harmadik – pörgős mérkőzést játszottak a futsalosok

A MEAFC-Miskolc futsalcsapata az NB II Keleti csoportjának 3. fordulójában a balassagyarmati Talent 2019 SE együttesét fogadta. A Czékus Sándor vezette alakulat 3-2-re elvesztette a mérkőzést, így a második pozícióból várhatja a következő fordulót.

A MEAFC-Miskolc csapata. Fotó: Olvasónktól

MEAFC fordítás

A találkozó rosszul indult a hazaiak számára, hiszen már a második percben hátrányba kerültek. Ezt követően azonban fokozatosan átvették az irányítást a mérkőzésen, és bár a vendégek szervezett védekezéssel állták a rohamokat, a miskolciak távoli kísérletekkel többször is veszélyeztettek. A félidőre azonban megmaradt a balassagyarmatiak egygólos vezetése. A fordulás után a MEAFC folytatta a nyomást, és a sokat próbálkozó Agárdy Norbert egy remek találattal kiegyenlített. Hét perccel később Szabó Dávid is betalált, így már a miskolciaknál volt az előny (2–1). A hajrához közeledve azonban a vendégek egy hatalmas bombával egalizáltak, majd rövid időn belül három hazai szabálytalanság után összegyűlt a faultlimit. A Talent SE a ,,kisbüntetőt" magabiztosan értékesítette, ezzel kialakítva a 2–3-as végeredményt.

A MEAFC jövőhéten Tiszaföldvárra látogat.