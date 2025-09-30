2 órája
Nem jött össze a harmadik – pörgős mérkőzést játszottak a futsalosok
Nem jött össze a harmadik siker. Jövőhéten már idegenben bizonyíthat a MEAFC
A MEAFC-Miskolc futsalcsapata az NB II Keleti csoportjának 3. fordulójában a balassagyarmati Talent 2019 SE együttesét fogadta. A Czékus Sándor vezette alakulat 3-2-re elvesztette a mérkőzést, így a második pozícióból várhatja a következő fordulót.
MEAFC fordítás
A találkozó rosszul indult a hazaiak számára, hiszen már a második percben hátrányba kerültek. Ezt követően azonban fokozatosan átvették az irányítást a mérkőzésen, és bár a vendégek szervezett védekezéssel állták a rohamokat, a miskolciak távoli kísérletekkel többször is veszélyeztettek. A félidőre azonban megmaradt a balassagyarmatiak egygólos vezetése. A fordulás után a MEAFC folytatta a nyomást, és a sokat próbálkozó Agárdy Norbert egy remek találattal kiegyenlített. Hét perccel később Szabó Dávid is betalált, így már a miskolciaknál volt az előny (2–1). A hajrához közeledve azonban a vendégek egy hatalmas bombával egalizáltak, majd rövid időn belül három hazai szabálytalanság után összegyűlt a faultlimit. A Talent SE a ,,kisbüntetőt" magabiztosan értékesítette, ezzel kialakítva a 2–3-as végeredményt.
A MEAFC jövőhéten Tiszaföldvárra látogat.
Férfi futsal NB II, Keleti csoport 3. forduló
MEAFC-Miskolc – Talent 2009 SE 2–3 (0–1)
MEAFC-Miskolc: Giák – Veréb, Agárdy, Balogh D., Szabó D. Csere: Orosz, Rontó, Rémiás, Rab, Madarász, Czékus. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Agárdy (23.), Szabó D. (30.).
Kiállítva: Mócz (Talent 2009 SE, 38.).
A bajnokság állása
1. Kincsem Lovaspark Futsal 3 2 1 – 18-8 7
2. MEAFC-Miskolc 3 2 – 1 12-8 6
3. Rubeola FC 3 2 – 1 11-7 6
4. Talent 2019 SE 3 2 – 1 11-7 6
5. PFF-Szántó TISE 3 2 – 1 9-6 6
6. Balmazújvárosi FC 3 1 1 1 12-8 4
7. Szent István SE-OTP Bank 3 1 – 2 13-20 3
8. Energia SC Gyöngyös 3 1 – 2 8-17 3
9. VS Dunakeszi 3 – 2 1 9-13 2
10. NNC Frogs Lajosmizse 3 – – 3 10-19 0