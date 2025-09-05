Szoboszlai góljával, döntetlen Írországban

A válogatott szünet miatt ezen a hétvégén szünetelnek az NB I és NB II küzdelmei, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott két nagyon fontos világbajnoki selejtezőre készül. Szombaton Írország vendégeként, jövő héten kedden pedig a Puskás Arénában Portugália ellen lép pályára Marco Rossi együttese. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogyan látja a magyar válogatott közelgő mérkőzéseit, és érdekes prognózist kaptunk.

A magyar válogatott egyenlítő gólja a két csapat legutolsó találkozóján. Fotó: M4 sport

A ChatGPT szerint egy pontot szerez a magyar válogatott

Írország – Magyarország: 1–1

Az AI szerint a szombati mérkőzésen rendkívül szoros csata várható, ahol az 1–1-es döntetlen tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek és a magyarok gólját Szoboszlai Dominik szerzi majd. Ezt több tényezővel is indokolta: a statisztikák és a fogadóirodák előrejelzései egyaránt kiegyenlített találkozót várnak, alacsony gólszámmal. A SportsMole például szintén 1–1-et jósolt, és több nemzetközi tippoldal is az ,,2.5 gól” alatt lehetőségét tartja esélyesnek. Az AI úgy véli, mindkét csapat inkább taktikusan, óvatosan játszik majd, így egy döntetlen logikus eredménynek tűnik. Azt is megkérdeztük, hogy vajon a kazincbarcikai születésű Tóth Balázs védi-e a válogatott kapuját, amire egy egyértelmű nemmel válaszolt és szerinte Dibusz Dénes áll majd a kapuban.

Magyarország – Portugália: 0–2

A jövő keddi hazai mérkőzésen a mesterséges intelligencia portugál győzelmet valószínűsít, mégpedig 0–2-es végeredménnyel. Indoklása szerint Portugália az utóbbi időben kimagasló formát mutatott: a 2023-as Eb-selejtezők során rekordokat döntött, a Nemzetek Ligáját pedig megnyerte. A keret minősége is önmagáért beszél, hiszen Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes vagy Bernardo Silva is pályára léphet. A fogadóirodák oddsai is egyértelmű portugál fölényt mutatnak, és a két válogatott korábbi egymás elleni mérlege is a luzitánok fölényét igazolja.

Természetesen mi azért kicsit bizakodóbbak vagyunk, így a boon.hu is tippelt a mérkőzésekre:

Írország - Magyarország 1-2

Magyarország - Portugália 1-3