Rendészeti őrnek tanult, most ő a kapusok egyik ,,rémálma"

A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoportjában a 4. forduló találkozóit vívták meg a csapatok a hét végén. Szombaton a Mádi FC a Karcsa LSE-t fogadta saját létesítményében, és aratott fölényes, 10-0-s sikert. A házigazda Mád csapatánál Silling Gábor ,,elemében" volt, ugyanis ő egymaga hat alkalommal terhelte meg az ellenfél hálóját, a 20., és a 73. perc között.

Akcióban Silling Gábor, a Mád csatára Fotó: magánarchívum

A Mád bízott a sikerben

– Természetesen örültem, hogy ennyi gólt szereztem, de lehetett volna több is, hetedik, nyolcadik... – kezdte nyilatkozatát a mádiak 20 esztendős futballistája. – Ketten vagyunk csatárok, Kiss Krisztiánnal, azonban szeretem azt, ha mindenki tud érvényesülni az adott meccsen, ha nincs sértődés, így az utolsó húsz percben már nem mozogtam ,,úgy" a pályán, ahogyan előtte, ezt látták a többiek is. Bíztunk abban, hogy nyerni tudunk, hiszen Karcsa az utolsó helyen áll, szóval előtte nem volt sok sikerélményük. Ennek ellenére igyekeztünk koncentráltan felmenni a pályára, mert az egy dolog, hogy egy csapat jobb, vagy jobbnak gondolja magát az ellenfelénél, azonban ezt a pályán, a mérkőzésen be is kell bizonyítani. Egyébként most nyáron igazoltam Mádra, Erdőhovátiból, ahonnan szerettem volna eljönni. Különben a színeikben a tavalyi bajnokságban betaláltam a karcsaiak kapujába. 2024. októberében, náluk kétszer, majd most májusban nálunk egyszer voltam eredményes. Előbb 6-2-re, aztán 7-1-re győztünk.

Viszonylag későn

Silling Gábor gyorsnak tartja magát, ami az egyik erőssége, vagyis hamar a kapu elé tud kerülni. A lehetőségeit viszonylag jó százalékban szokta értékesíteni.

– A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikumban végeztem pár éve, rendészeti őrként, és amikor a suliba jártam, a konditeremben a futópad volt az első, amit használtam. A jövőben szeretnék ebben a szakmában elhelyezkedni – sorolta a mádiak gólvágója.

A 2004-es, sátoraljaújhelyi születésű támadó jelenleg Tolcsván él, szüleivel, valamint az öccsével.

– Ő nem játszik, nem érdekli sajnos a futball...

Silling Gábor azt is elárulta, hogy mikor, hol kezdte a labdarúgást.

– A mádi utánpótlásban, 11-12 évesen, vagyis viszonylag elég későn. Tolcsvára lejártak értünk busszal, hoztak-vittek bennünket. Utána Erdőhovátiba kerültem, ahol még csupán 15 éves voltam, de már debütáltam a felnőttek között. Csak idősebbek voltak körülöttem a pályán, tartottam a ,,nagy" emberektől, így utólag is beszélve róla mondhatom, hogy kemény helyzet volt. Nem tagadom, néha mindez a kedvem is szegte, vissza akartam menni az U19-be...