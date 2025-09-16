szeptember 16., kedd

Gólvágó

2 órája

Rendészeti őrnek tanult, most ő a kapusok egyik ,,rémálma"

Címkék#Vármegyei II#megyei foci#labdarúgás

Előkelő helyen. Megváltoztak a célok Mád csapatánál, most már az első háromban zárnának.

Rendészeti őrnek tanult, most ő a kapusok egyik ,,rémálma"

Fotó: Fotó: magánarchívum

A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoportjában a 4. forduló találkozóit vívták meg a csapatok a hét végén. Szombaton a Mádi FC a Karcsa LSE-t fogadta saját létesítményében, és aratott fölényes, 10-0-s sikert. A házigazda Mád csapatánál Silling Gábor ,,elemében" volt, ugyanis ő egymaga hat alkalommal terhelte meg az ellenfél hálóját, a 20., és a 73. perc között.

Mád
Akcióban Silling Gábor, a Mád csatára Fotó: magánarchívum

A Mád bízott a sikerben

– Természetesen örültem, hogy ennyi gólt szereztem, de lehetett volna több is, hetedik, nyolcadik... –  kezdte nyilatkozatát a mádiak 20 esztendős futballistája. – Ketten vagyunk csatárok, Kiss Krisztiánnal, azonban szeretem azt, ha mindenki tud érvényesülni az adott meccsen, ha nincs sértődés, így az utolsó húsz percben már nem mozogtam ,,úgy" a pályán, ahogyan előtte, ezt látták a többiek is. Bíztunk abban, hogy nyerni tudunk, hiszen Karcsa az utolsó helyen áll, szóval előtte nem volt sok sikerélményük. Ennek ellenére igyekeztünk koncentráltan felmenni a pályára, mert az egy dolog, hogy egy csapat jobb, vagy jobbnak gondolja magát az ellenfelénél, azonban ezt a pályán, a mérkőzésen be is kell bizonyítani. Egyébként most nyáron igazoltam Mádra, Erdőhovátiból, ahonnan szerettem volna eljönni. Különben a színeikben a tavalyi bajnokságban betaláltam a karcsaiak kapujába. 2024. októberében, náluk kétszer, majd most májusban nálunk egyszer voltam eredményes. Előbb 6-2-re, aztán 7-1-re győztünk.

Viszonylag későn

Silling Gábor gyorsnak tartja magát, ami az egyik erőssége, vagyis hamar a kapu elé tud kerülni. A lehetőségeit viszonylag jó százalékban szokta értékesíteni.
– A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikumban végeztem pár éve, rendészeti őrként, és amikor a suliba jártam, a konditeremben a futópad volt az első, amit használtam. A jövőben szeretnék ebben a szakmában elhelyezkedni – sorolta a mádiak gólvágója.
A 2004-es, sátoraljaújhelyi születésű támadó jelenleg Tolcsván él, szüleivel, valamint az öccsével.
– Ő nem játszik, nem érdekli sajnos a futball... 
Silling Gábor azt is elárulta, hogy mikor, hol kezdte a labdarúgást.
– A mádi utánpótlásban, 11-12 évesen, vagyis viszonylag elég későn. Tolcsvára lejártak értünk busszal, hoztak-vittek bennünket. Utána Erdőhovátiba kerültem, ahol még csupán 15 éves voltam, de már debütáltam a felnőttek között. Csak idősebbek voltak körülöttem a pályán, tartottam a ,,nagy" emberektől, így utólag is beszélve róla mondhatom, hogy kemény helyzet volt. Nem tagadom, néha mindez a kedvem is szegte, vissza akartam menni az U19-be...

Köszönet az edzőknek

A csatár felemlegette eddigi legjobb meccsét, és persze nyilatkozott a mádi célkitűzésekről is.
– Az utánpótlásban játszottam NB-s szinten Encsen, az MLSZ regionális U19-es bajnokságban, a 2021/2022-es évadban, az Észak csoportban. Októberben lesz 4 éve, hogy tripláztam a Jászberény elleni, 7-2-re megnyert találkozón. Abban az évadban, ott, összesen 13 gólig jutottam – mondta Silling Gábor. – Szeretném megköszönni az eddigi munkát volt edzőimnek, Gyulai Józsefnek, és Havas Jánosnak, valamint mostani tréneremnek, Kiss Dávidnak. Az idény előtt az beszéltük, hogy a középmezőny lesz, lehet a célunk, de nagyon jó felfogásban focizunk, vannak eredmények is, úgyhogy most már az első három között szeretnénk végezni. Meglepő, hogy egy-két csapat, amelyik tavaly nagyon jó volt, most nem hozza a sikereket, mint például a Tiszaladány, de még a bajnokság elején tartunk, bárki ,,feltámadhat", lehet egy kiváló sorozata.

 

Silling Gábor góljai az aktuális idényben:

  1. 1. forduló: Garadna-Talentum SC – Mádi FC 2–2 (–)
  2. 2. forduló: Mádi FC – Telkibánya 11–1 (3 gól)
  3. 3. forduló: Taktaszada KSE – Mádi FC 1–4 (3 gól)
  4. 4. forduló: Mádi FC – Karcsa LSE 10–0 (6 gól)

 

 

 

