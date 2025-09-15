szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez szép volt!

24 perce

A sorozat legnehezebb pályáján villantott

Címkék#triatlon#WTCS#Lehmann Csongor

Csehországban szerepelt. Lehmann Csongor WTCS futamon remekelt.

Ráski Gergő
A sorozat legnehezebb pályáján villantott

Fotó: by_wout.photographer

Fantasztikus versenyzéssel szerzett bronzérmet Lehmann Csongor a triatlonosok világbajnoki széria-versenysorozatának (WTCS) szeptember 14-én, vasárnap a csehországi Karlovy Vary-ban olimpiai távon megrendezett futamán. Az 1500 méteres, két körös úszást a várostól 4 km-re található, mindössze 18 Celsius-fokos mesterséges tóban kellett teljesítenie a mezőnynek, melynek tagjai így használhatták a neoprén-ruhát. A bójákkal alaposan telepakolt, technikás úszópályán Dévay Márk hámozta át elsőként magát, míg Lehmann Csongor a 7. helyen indult a kerékpáros depó felé, ahonnan a WTCS összetett rangsorát vezető ausztrál Matthew Hauser-rel együtt indult el kerékpározni. 

Lehmann Csongor
Lehmann Csongor a dobogó harmadik fokára állhatott. Fotó: TTK

A sérüléséből nemrégiben visszatért, olimpiai ezüstérmes új-zélandi Hayden Wilde 2 perces hátránnyal fejezte be az úszást. A 40,8 km-e középső számban egy 15 tagú csoport alkotta az élbolyt, melyben Lehmann és az idősebb Dévay-fivér is ott tekert. Az emelkedővel, lejtővel, macskakővel, éles kanyarokkal tűzdelt, 3,5 kilométeres belvárosi körből hetet hagytak maguk mögött a versenyzők. A 3. körben Dévay Márk és a német Henry Graf szökésre vállalkozott. A pároshoz a 6. körben csatlakozott az osztrák Kaindl, így ők hárman a második váltásig 45 másodperc előnnyel indulhattak ki futni. A négy körös, 10 km-es futásra Lehmann Csongor vezette fel az élen haladókat. A 2. körben Graf állt az élre, akit a 3. körre öten üldöztek, köztük Lehmann Csongorral. A WTCS éllovasa, Hauser nem tudott ezzel az ötössel tartani. Az utolsó kilométereken a brazil Miguel Hidalgo tempót váltott, amit csak Csongor tudott átvenni. Az éremért vívott hosszú hajrában a brazilnak sikerült ellépnie a tiszaújvárosiak Európa-bajnok, olimpiai 11. helyezett sportolójától, aki kiváló futással harcolta ki a bronzérmet ebben a bomba erős mezőnyben. A szintén jól versenyző Dévay-testvérek közül Márk a 10., Zsombor pedig a 16. helyet érdemelte ki.

Lehmann Csongor: Taktikus volt

– Úgy érzem, hogy az egész verseny jól, ment, beleértve a technikás úszást is, melytől kicsit tartottam. – értékelt a célba érkezést követően Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzője. – A kerékpáros depó utáni első emelkedő mindenkit fejbevágott és ezt még hatszor kellett legalább olyan gyorsan megmásznunk. Márkék erősek voltak, és elég hamar elköszöntek tőlünk a bringázás során. Mivel nem volt nagy egyetértés a bolyban, próbáltam taktikus lenni és nem kizsigerelni magam, mert tudtam, hogy a futás 30 perce is nagyon fog fájni. A sok emelkedő miatt kicsit „macskásabb” lábakkal kezdtük a futást. Mivel elég nagy csoportot alkottunk, eleinte sok volt a „vállazás”, csakúgy, mint egy 800 méteres futószámban. Ahogy teltek a kilométerek egyre jobban éreztem magam. Amikor fél táv környékén a ranglista vezető Hauser kiszakadt közülünk, fellélegeztünk egy kicsit. Mikorra Hidalgo-val ketten maradtunk, már nagyon éreztem a kemény kerékpározás „jótékony” hatásait. Az utolsó kilométereken nem volt könnyű tartani a pozíciómat, a cél előtti pár száz méteren erősen figyelnem kellett, nehogy meglepjenek a mögöttem haladók. Nagyon örülök a bronzéremnek, és annak, hogy egy év után ismét felállhattam egy WTCS-futam dobogójára. Az pedig külön öröm, hogy mindezt a sorozat legnehezebb pályáján sikerült megtennem. A teljesítményem felfelé ívelése is bizonyítja, hogy hatékony edzésmunkát végzünk édesapámmal.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Férfias menet, férfias pályán

Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője – családjával együtt – a helyszínen tekintette meg a gigászi küzdelmet.
– Ez bizony egy másik iramú verseny volt, mint, amit egy világkupa-futamon tapasztalhatunk. – mondta a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedő tiszaújvárosi sportvezető. – Férfias menet volt, egy férfias pályán. Az emelkedőkkel, lejtőkkel, éles kanyarokkal, macskaköves szakaszokkal nehezített kerékpáros és futó pályán a legjobbak is hullottak, mint a legyek. Az idén zömében sprint távon vitézkedő ausztrál Hauser is megadta magát. A német srác ügyesen megcsinálta a szökést és utána a futást, melynek során túl gyors volt ahhoz, hogy utolérjék. Azok mentek elől, akik masszívan, keményen készülnek. Az érmek és jó helyezések elosztásához a szerencsének nem sok köze volt. Nagy tervekkel, a dobogóért jöttünk, jó érzés, hogy nem hiába! A sorozat egyik, ha nem a legszínvonalasabb versenye közben Bence fiammal én is borzasztóan elfáradtam, hiszen végig rohantunk a pályákon, hogy biztassuk, segítsük Csongort. Megérte, családunk tagjaival és szurkolóinkkal együtt örülhettünk vele a dobogónak!

Fókuszban a Grand Final

Lehmann Csongor – folytatva szezonját – a jövő hétvégén az Angliához tartozó Jersey-szigetén rendezendő SuperTri versenyen áll rajthoz, majd egy spanyolországi, Sierra Nevada-i magaslati edzőtáborozás következik. Október elején a franciaországi Touluse-ban, egy újabb SuperTri verseny szerepel a programjában, melynek idei csúcspontját az október 19-én, Ausztráliában, Wollongong-ban megrendezendő WTCS Grand Final jelenti.

A tények

  • Férfiak (51 induló): 1. Henry Graf (német) 1:49:22 óra, 2. Miguel Hidalgo (brazil) 1:49:26, 3. Lehmann Csongor (magyar) 1:49:46,10. Dévay Márk (magyar) 1:50:41, …16. Dévay Zsombor (magyar) 1:51:13.
  • Nők (39 induló): 1. Beth Potter (brit) 2:02:12, 2. Taylor Spivey (amerikai) 2:02:25, 3. Lisa Tertsch (német) 2:03:07, …18. Kropkó Márta (magyar) 2:08:00. Sarcia Borbála nem tudta befejezni a versenyt.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu