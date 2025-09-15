24 perce
A sorozat legnehezebb pályáján villantott
Csehországban szerepelt. Lehmann Csongor WTCS futamon remekelt.
Fotó: by_wout.photographer
Fantasztikus versenyzéssel szerzett bronzérmet Lehmann Csongor a triatlonosok világbajnoki széria-versenysorozatának (WTCS) szeptember 14-én, vasárnap a csehországi Karlovy Vary-ban olimpiai távon megrendezett futamán. Az 1500 méteres, két körös úszást a várostól 4 km-re található, mindössze 18 Celsius-fokos mesterséges tóban kellett teljesítenie a mezőnynek, melynek tagjai így használhatták a neoprén-ruhát. A bójákkal alaposan telepakolt, technikás úszópályán Dévay Márk hámozta át elsőként magát, míg Lehmann Csongor a 7. helyen indult a kerékpáros depó felé, ahonnan a WTCS összetett rangsorát vezető ausztrál Matthew Hauser-rel együtt indult el kerékpározni.
A sérüléséből nemrégiben visszatért, olimpiai ezüstérmes új-zélandi Hayden Wilde 2 perces hátránnyal fejezte be az úszást. A 40,8 km-e középső számban egy 15 tagú csoport alkotta az élbolyt, melyben Lehmann és az idősebb Dévay-fivér is ott tekert. Az emelkedővel, lejtővel, macskakővel, éles kanyarokkal tűzdelt, 3,5 kilométeres belvárosi körből hetet hagytak maguk mögött a versenyzők. A 3. körben Dévay Márk és a német Henry Graf szökésre vállalkozott. A pároshoz a 6. körben csatlakozott az osztrák Kaindl, így ők hárman a második váltásig 45 másodperc előnnyel indulhattak ki futni. A négy körös, 10 km-es futásra Lehmann Csongor vezette fel az élen haladókat. A 2. körben Graf állt az élre, akit a 3. körre öten üldöztek, köztük Lehmann Csongorral. A WTCS éllovasa, Hauser nem tudott ezzel az ötössel tartani. Az utolsó kilométereken a brazil Miguel Hidalgo tempót váltott, amit csak Csongor tudott átvenni. Az éremért vívott hosszú hajrában a brazilnak sikerült ellépnie a tiszaújvárosiak Európa-bajnok, olimpiai 11. helyezett sportolójától, aki kiváló futással harcolta ki a bronzérmet ebben a bomba erős mezőnyben. A szintén jól versenyző Dévay-testvérek közül Márk a 10., Zsombor pedig a 16. helyet érdemelte ki.
Lehmann Csongor: Taktikus volt
– Úgy érzem, hogy az egész verseny jól, ment, beleértve a technikás úszást is, melytől kicsit tartottam. – értékelt a célba érkezést követően Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzője. – A kerékpáros depó utáni első emelkedő mindenkit fejbevágott és ezt még hatszor kellett legalább olyan gyorsan megmásznunk. Márkék erősek voltak, és elég hamar elköszöntek tőlünk a bringázás során. Mivel nem volt nagy egyetértés a bolyban, próbáltam taktikus lenni és nem kizsigerelni magam, mert tudtam, hogy a futás 30 perce is nagyon fog fájni. A sok emelkedő miatt kicsit „macskásabb” lábakkal kezdtük a futást. Mivel elég nagy csoportot alkottunk, eleinte sok volt a „vállazás”, csakúgy, mint egy 800 méteres futószámban. Ahogy teltek a kilométerek egyre jobban éreztem magam. Amikor fél táv környékén a ranglista vezető Hauser kiszakadt közülünk, fellélegeztünk egy kicsit. Mikorra Hidalgo-val ketten maradtunk, már nagyon éreztem a kemény kerékpározás „jótékony” hatásait. Az utolsó kilométereken nem volt könnyű tartani a pozíciómat, a cél előtti pár száz méteren erősen figyelnem kellett, nehogy meglepjenek a mögöttem haladók. Nagyon örülök a bronzéremnek, és annak, hogy egy év után ismét felállhattam egy WTCS-futam dobogójára. Az pedig külön öröm, hogy mindezt a sorozat legnehezebb pályáján sikerült megtennem. A teljesítményem felfelé ívelése is bizonyítja, hogy hatékony edzésmunkát végzünk édesapámmal.
Férfias menet, férfias pályán
Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője – családjával együtt – a helyszínen tekintette meg a gigászi küzdelmet.
– Ez bizony egy másik iramú verseny volt, mint, amit egy világkupa-futamon tapasztalhatunk. – mondta a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedő tiszaújvárosi sportvezető. – Férfias menet volt, egy férfias pályán. Az emelkedőkkel, lejtőkkel, éles kanyarokkal, macskaköves szakaszokkal nehezített kerékpáros és futó pályán a legjobbak is hullottak, mint a legyek. Az idén zömében sprint távon vitézkedő ausztrál Hauser is megadta magát. A német srác ügyesen megcsinálta a szökést és utána a futást, melynek során túl gyors volt ahhoz, hogy utolérjék. Azok mentek elől, akik masszívan, keményen készülnek. Az érmek és jó helyezések elosztásához a szerencsének nem sok köze volt. Nagy tervekkel, a dobogóért jöttünk, jó érzés, hogy nem hiába! A sorozat egyik, ha nem a legszínvonalasabb versenye közben Bence fiammal én is borzasztóan elfáradtam, hiszen végig rohantunk a pályákon, hogy biztassuk, segítsük Csongort. Megérte, családunk tagjaival és szurkolóinkkal együtt örülhettünk vele a dobogónak!
Fókuszban a Grand Final
Lehmann Csongor – folytatva szezonját – a jövő hétvégén az Angliához tartozó Jersey-szigetén rendezendő SuperTri versenyen áll rajthoz, majd egy spanyolországi, Sierra Nevada-i magaslati edzőtáborozás következik. Október elején a franciaországi Touluse-ban, egy újabb SuperTri verseny szerepel a programjában, melynek idei csúcspontját az október 19-én, Ausztráliában, Wollongong-ban megrendezendő WTCS Grand Final jelenti.
A tények
- Férfiak (51 induló): 1. Henry Graf (német) 1:49:22 óra, 2. Miguel Hidalgo (brazil) 1:49:26, 3. Lehmann Csongor (magyar) 1:49:46, …10. Dévay Márk (magyar) 1:50:41, …16. Dévay Zsombor (magyar) 1:51:13.
- Nők (39 induló): 1. Beth Potter (brit) 2:02:12, 2. Taylor Spivey (amerikai) 2:02:25, 3. Lisa Tertsch (német) 2:03:07, …18. Kropkó Márta (magyar) 2:08:00. Sarcia Borbála nem tudta befejezni a versenyt.
