Fizikálisan és mentálisan is komoly kihívást jelentő erőpróbán a borsodi sportoló

Címkék#triatlon#Tiszaújváros#Lehmann Csongor

Csehországban versenyez. Lehmann Csongor Karlovy Varyban is a dobogót célozza meg.

Fotó: Fotó: TTK

Triatlon. A triatlonosok világbajnoki széria-versenysorozatának (WTCS) következő futamát szeptember 14-én, vasárnap a csehországi Karlovy Vary-ban rendezik meg. A rendkívül erős mezőnyben ott lesz a tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann Csongor is, aki jelenleg 8. helyen áll az összetett rangsorban, míg a világranglistán a 3. pozíciót foglalja el. Az elmúlt hetekben a magyar válogatott több tagjával, köztük klubtársaival, Kiss Gergellyel és Kovács Gyulával Livigno-ban, magaslati körülmények között edzőtáborozó Lehmann Csongor csütörtöki elutazása előtt mondta el a hétvégével kapcsolatos gondolatait.

Lehmann Csongor
Lehmann Csongor negyedik alkalommal áll rajthoz Karlovy Varyban 
Fotó: TTK

- Már-már elcsépeltnek tűnhet, de nagyon jól sikerült edzőtáborozáson vagyok túl – hangsúlyozta a 2024-ben Európa-bajnoki címet kiérdemlő, a párizsi olimpián 11. helyezett, idén a tiszaújvárosi világkupát megnyerő Lehmann Csongor. - Két héten át a válogatott hat tagja, valamint junior fiúk és lányok is együtt készültek velünk, ami nagyon jót tett az edzések intenzitásának és a hangulatnak is. Én pár nappal később csatlakoztam a többiekhez, de hamar be tudtam állni a versenyspecifikus edzésekbe. Édesapám, Lehmann Tibor mellett Tóth Szilárd és Dobi Béla edző is velünk volt, ami tovább növelte a hatékonyságot. Jó és motivált csapat gyakorolt együtt Olaszországban. Komplex edzésmunkát hajtottunk végre, hiszen már jócskán benne vagyunk a szezonban. Tiszaújvárosi klubtársaim másfél héttel előttem jöttek haza, mert nekik korábban volt a versenyük. Az utolsó 4 napra apával ketten maradtunk Livigno-ban, majd átmentünk megnézni a nizzai WTCS-futamot. Ez így volt betervezve, de a pálya széléről is sok motivációt gyűjtöttem. Hazafelé megálltunk a francia 1. osztályú liga Lindahls Pro+ Triatlon Series futamára, melyet - a versenyzés nélküli három hetem után - edzésversenynek szántam Karlovy Vary előtt. Jót tett az önbizalmamnak, hogy az erős mezőnyben győzni tudtam.

Lehmann Csongor: „Nem ez lesz életem legkényelmesebb 2 órája”

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub korábbi junior és U23-as világbajnoka negyedik alkalommal áll rajthoz Karlovy Varyban, mely az egyik kedvenc versenyhelyszíne. 2022-ben, amikor még világkupát rendeztek ebben a cseh városban, a győztest Lehmann Csongornak hívták.

- Remélem, hogy az ott gyűjtött tapasztalataimat használni tudom majd vasárnap is ezen a fizikálisan és mentálisan is komoly kihívást jelentő, teljes koncentrációt kívánó erőpróbán. – fogalmazott a kiváló sportoló, aki az 5-ös rajtszámot viseli majd vasárnap. – Az 1500 méteres, két körös úszás 3-4 km-re a várostól, egy kis, mesterséges tóban lesz, rengeteg bójával, melyek közül az elsőt már a rajt után 200 méterrel kerülni kell. Sok ügyességre lesz szükség a sok kanyarnál, hogy jó pozícióban legyünk, vagy előrébb tudjunk kerülni. Amíg a tótól kerékpárral visszaérünk a városba, már egy technikás mászással kell megküzdenünk. Bent egy emelkedővel, lejtővel, macskakővel, éles kanyarokkal tűzdelt, 3,5 kilométeres körön gyűjtjük be a 40-hez hiányzó kilométereket. Döntő lehet, hogy ezen a „brutál” kerékpározás során ki mennyi energiát tud spórolni a 10 km-es futásra. Biztos nem ez lesz életem legkényelmesebb 2 órája, de, ha úgy érek be a célba, hogy elégedett vagyok, akkor megérte. A WTCS sorozat top 10 helyezettjei közül - egy spanyol híján - mindenki ott lesz a mezőnyben. Ezzel együtt, most sem kisebb célt tűztem ki magam elé, mint a dobogó. Ha nem jön közbe semmi, akkor ez reális lehet.

Lehmann Csongor mellett Kropkó Márta, Sarcia Borbála, Dévay Márk és Dévay Zsombor képviseli a magyar színeket Karlovy Vary-ban.

 

 

