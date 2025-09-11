Fizikálisan és mentálisan is komoly kihívást jelentő erőpróbán a borsodi sportoló

Triatlon. A triatlonosok világbajnoki széria-versenysorozatának (WTCS) következő futamát szeptember 14-én, vasárnap a csehországi Karlovy Vary-ban rendezik meg. A rendkívül erős mezőnyben ott lesz a tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann Csongor is, aki jelenleg 8. helyen áll az összetett rangsorban, míg a világranglistán a 3. pozíciót foglalja el. Az elmúlt hetekben a magyar válogatott több tagjával, köztük klubtársaival, Kiss Gergellyel és Kovács Gyulával Livigno-ban, magaslati körülmények között edzőtáborozó Lehmann Csongor csütörtöki elutazása előtt mondta el a hétvégével kapcsolatos gondolatait.

Lehmann Csongor negyedik alkalommal áll rajthoz Karlovy Varyban

Fotó: TTK

- Már-már elcsépeltnek tűnhet, de nagyon jól sikerült edzőtáborozáson vagyok túl – hangsúlyozta a 2024-ben Európa-bajnoki címet kiérdemlő, a párizsi olimpián 11. helyezett, idén a tiszaújvárosi világkupát megnyerő Lehmann Csongor. - Két héten át a válogatott hat tagja, valamint junior fiúk és lányok is együtt készültek velünk, ami nagyon jót tett az edzések intenzitásának és a hangulatnak is. Én pár nappal később csatlakoztam a többiekhez, de hamar be tudtam állni a versenyspecifikus edzésekbe. Édesapám, Lehmann Tibor mellett Tóth Szilárd és Dobi Béla edző is velünk volt, ami tovább növelte a hatékonyságot. Jó és motivált csapat gyakorolt együtt Olaszországban. Komplex edzésmunkát hajtottunk végre, hiszen már jócskán benne vagyunk a szezonban. Tiszaújvárosi klubtársaim másfél héttel előttem jöttek haza, mert nekik korábban volt a versenyük. Az utolsó 4 napra apával ketten maradtunk Livigno-ban, majd átmentünk megnézni a nizzai WTCS-futamot. Ez így volt betervezve, de a pálya széléről is sok motivációt gyűjtöttem. Hazafelé megálltunk a francia 1. osztályú liga Lindahls Pro+ Triatlon Series futamára, melyet - a versenyzés nélküli három hetem után - edzésversenynek szántam Karlovy Vary előtt. Jót tett az önbizalmamnak, hogy az erős mezőnyben győzni tudtam.

Lehmann Csongor: „Nem ez lesz életem legkényelmesebb 2 órája”

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub korábbi junior és U23-as világbajnoka negyedik alkalommal áll rajthoz Karlovy Varyban, mely az egyik kedvenc versenyhelyszíne. 2022-ben, amikor még világkupát rendeztek ebben a cseh városban, a győztest Lehmann Csongornak hívták.