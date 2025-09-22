szeptember 22., hétfő

Nagy gratuláció!

3 órája

Újabb hatalmas bravúrt ért el a vármegyei sportoló

Címkék#triatlon#Tiszaújvárosi Triatlon Klub#Lehmann Csongor

Angliában áll rajthoz. Lehmann Csongor továbbra is kirobbanó formában.

Újabb hatalmas bravúrt ért el a vármegyei sportoló

Fotó: World Triathlon

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit képviselő Lehmann Csongor szeptember 21-én, vasárnap, az Angliához tartozó Jersey-szigetén megrendezett Supertri versenyen állt rajthoz, és, ha már ott volt - kiváló formáját igazolva - meg is nyerte azt. Lehmann Csongor idei versenyprogramjába három Supertri-futam fér bele. Torontóban, ahol három külön futam volt, az olimpiai bajnok brit Alex Yee mögött a második helyen végzett. Jersey-ben a nonstop formula várt a meghívásos elit verseny négy csapatba sorolt, 16-16 női és férfi versenyzőjére. Ez annyit jelent, hogy az egyenként 300 m úszásból, 4 km kerékpározásból és 1600 méter futásból álló három futamot pihenő nélkül, folyamatosan kellett abszolválni. Csongor a Stars & Stripes elnevezésű négyest erősítette, társai Mathis Beaulieu, Chase McQueen és Keller Norland volt.

Lehmann Csongor
Lehmann Csongor nyerte a Supertrie-futamot. Fotó: World Triathlon

Az első úszást, esőre hajló időben, 18 Celsius-fokos vízben teljesítették a sportolók. Csongor az első úszás során, a 6-7. helyen, a legjobbak között ért partot. A kerékpáros számban jobban kanyarodott, mint a mezőny nagy része és a futásban is tartotta helyét a spiccen. A következő két körben ez a helyzet nem változott, Lehmann Csongor a hajrában is ellenállhatatlan volt, magabiztosan verte vissza a portugálok világsztárja, Vasco Vilaca támadását és megszerezte élete első Supertri-futam győzelmét.

Lehmann Csongor: végig kontrollálta a versenyt

- Ez egy olyan pörgős versenyzési forma, mely komolyan segítheti Csongi majdani olimpiai teljesítményét is. – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Újdonság volt neki ez a gyors, folyamatos versenyzés, de az elejétől jól beosztotta az erejét. Végig az élbolyban kontrolálta a történéseket, koncentrált volt, megoldott minden helyzetet, azt is, amikor az egyik úszás előtt elejtette az úszósapkáját, melyért vissza kellett lépnie. Tartja kiváló formáját, melyet szeptember 22-től október elejéig a Sierra Nevada-i magaslati edzőtáborban állandósíthat, ahol klubtársával, Kovács Gyulával gyakorolnak majd együtt. Gyula az október 4-i, római, sprint távú világkupára készül, ahol Bence fiam lesz a hivatalos kísérője. Csongor a spanyolországi edzőtáborból Franciaországba utazik, és rajthoz áll

Touluse-ban, az ottani Superti-futamon. Innen Tiszaújváros a következő úti cél, ahonnan október 11-én utazunk az ausztráliai Wollongong-ba, a világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) október 19-i döntőjére. Kovács Gyula is rajthoz áll Ausztráliában, rá az U23-as világbajnokság vár majd.

Végeredmény

Férfiak: 1. Lehmann Csongor (magyar) 49:44 perc, 2. Vasco Vilaca (portugál) 49:49, 3. Oliver Convey (brit) 49:53

 

