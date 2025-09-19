,,Aki még nem borult, az nem is igazi autóversenyző - velem ez elég korán megtörtént"

Mai podcast adásunkban Kovács Balázst láttuk vendégül, aki a rali szerelmese, és már jó néhány éve életének szerves része a versenyzés és az arra való felkészülés. Édesapja szintén fiatal kora óta raliversenyző, így volt kitől tanulnia, ma pedig már közösen vágnak neki a pályáknak és veszik be a kanyarokat.

Kovács Balázs autója mellett. Fotó: Olvasónktól

Kovács Balázs hamar megtapasztalta, milyen borulni

A beszélgetésben szó esik arról, hogy Balázs jelenleg milyen autóval versenyez, feleleveníti első bukásának történetét, valamint terveiről is mesél. A mikrofon mögött Petró Bálint Benedek sportújságíró kérdezi a versenyzőt.

Hallgassa meg a teljes beszélgetést!