2 órája

,,Aki még nem borult, az nem is igazi autóversenyző - velem ez elég korán megtörtént"

Édesapja is nagyban közrejátszott szenvedélye megtalálásában. Kovács Balázzsal beszélgettünk legújabb adásunkban.

,,Aki még nem borult, az nem is igazi autóversenyző - velem ez elég korán megtörtént"

Fotó: Horváth Péter

Mai podcast adásunkban Kovács Balázst láttuk vendégül, aki a rali szerelmese, és már jó néhány éve életének szerves része a versenyzés és az arra való felkészülés. Édesapja szintén fiatal kora óta raliversenyző, így volt kitől tanulnia, ma pedig már közösen vágnak neki a pályáknak és veszik be a kanyarokat.

Kovács Balázs
Kovács Balázs autója mellett.  Fotó: Olvasónktól

Kovács Balázs hamar megtapasztalta, milyen borulni

A beszélgetésben szó esik arról, hogy Balázs jelenleg milyen autóval versenyez, feleleveníti első bukásának történetét, valamint terveiről is mesél. A mikrofon mögött Petró Bálint Benedek sportújságíró kérdezi a versenyzőt.

Hallgassa meg a teljes beszélgetést!

 

