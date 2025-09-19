2 órája
,,Aki még nem borult, az nem is igazi autóversenyző - velem ez elég korán megtörtént"
Édesapja is nagyban közrejátszott szenvedélye megtalálásában. Kovács Balázzsal beszélgettünk legújabb adásunkban.
Fotó: Horváth Péter
Mai podcast adásunkban Kovács Balázst láttuk vendégül, aki a rali szerelmese, és már jó néhány éve életének szerves része a versenyzés és az arra való felkészülés. Édesapja szintén fiatal kora óta raliversenyző, így volt kitől tanulnia, ma pedig már közösen vágnak neki a pályáknak és veszik be a kanyarokat.
Kovács Balázs hamar megtapasztalta, milyen borulni
A beszélgetésben szó esik arról, hogy Balázs jelenleg milyen autóval versenyez, feleleveníti első bukásának történetét, valamint terveiről is mesél. A mikrofon mögött Petró Bálint Benedek sportújságíró kérdezi a versenyzőt.
Hallgassa meg a teljes beszélgetést!
boon.hu PODCAST
