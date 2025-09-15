Ismét veszélyzónában a borsodi gólfelelős

Folytatódik az izraeli kaland Koszta Márk karrierjében: a miskolci születésű támadó ismét Izraelben folytatja pályafutását, hiszen az élvonalban szereplő Hapoel Petah Tikva szerződtette őt ingyen. Szerződése a szezon végéig szól, ami plusz egy éves hosszabbítási opciót is tartalmaz.

Koszta Márk bő egy év után tér vissza az izraeli élvonalba. Fotó: Hapoel Petah Tikva

Koszta Márk visszatér Izraelbe

Koszta Márk neve nem ismeretlen a magyar futballban. Az utánpótláséveit a Putnok FC és a Kazincbarcikai SC színeiben töltötte, majd a felnőttek között a Budapest Honvéd és a Mezőkövesd Zsóry FC játékosaként is bizonyított. Előbbi csapattal 2017-ben bajnoki címet ünnepelhetett, ezzel pályafutása egyik legnagyobb sikerét elérve. A futball szeretete és tehetsége nem véletlen: édesapja, Koszta Péter, a DVTK korábbi játékosa és a KBSC volt szakmai igazgatója. A támadó 2022-ben vágott neki a nemzetközi karriernek, amikor a Zalaegerszeg 1 millió euróért adta el a dél-koreai Ulsan HD csapatának. Bár a koreai kaland nem sokáig tartott, hiszen innen nem sokkal később kölcsönbe került az orosz Torpedo Moszkvához, majd a közel-keleti futballt is megismerte, amikor az izraeli Maccabi Bnei Rainei játékosa lett, ahol két szezont húzott le. Az elmúlt idényben Görögországban, a Volosz együttesénél szerepelt és 27 mérkőzésen nyolc gólt szerzett, most pedig ismét visszatért az izraeli élvonalba.