Labdarúgás. Hosszú, terjedelmes interjút adott a csakfoci szakportálnak Knézy Jenő, az MTVA sportriportere, aki évtizedek óta dolgozik a szakmában. A beszélgetés során természetesen szóba került az is, amikor a DVTK fiatalja, Szakos Bence párharcokat veszített Horváth Krisztoferrel szemben az Újpest-Diósgyőr meccsen, amelyet 3-1-re a lila-fehérek nyertek meg.

Knézy Jenő, az MTVA sportriportere Fotó: MTVA

Knézy Jenő: miért ne mondhatnám el?

A kérdés, megállapítás így hangzott:

,,Robbie Keane szerint Szakos Bence esetében mégis másként kellett volna fogalmaznod. Mit gondolsz erről? (Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője egy mérkőzés előtti interjúban kritizálta Knézy Jenőt, amiért – szerinte – túl élesen bírálta a DVTK-s Szakos Bencét – a szerk.)"

– Szerintem nem érdemes a nézőt lebecsülni; ez a legfontosabb, mert ő is látja a mérkőzést. Az árnyalatnyi különbségek az ember habitusából fakadhatnak, meg abból, hogy éppen milyen lábbal kelt fel aznap. Ha egyszer azt látom, hogy Horváth Krisztofer ötből ötször elmegy Szakos Bence mellett, úgy, hogy oda-vissza megforgatja, mit mondjak? Nem mondtam, hogy Szakos Bencét cseréljék le, nem mondtam, hogy alkalmatlan az NB I-re, csak azt jeleztem, hogy kétszer lefordultak róla, és két gól kaptak, ami tény! De nem bántottam úgy, hogy beletapostam volna a földbe. Aki kiáll és a mikrofonba beszél, legyen tisztában vele, hogy adott esetben támadni fogják. Még egyszer mondom, arra büszke vagyok, hogy senkit sem bántottam emberi mivoltában, nem aláztam meg senkit. Ha valaki egy adott meccsen rosszul játszik – legyen az akár Lionel Messi –, miért ne mondhatnám el? Ha nem bántó a kritika, hanem tényszerű, azzal nincsen baj, a kommentátor feladata, hogy elmondja, mi történik. Nem is értettem Robbie Keane megszólalását, hiszen – egyfelől – nem is az ő csapatáról vagy játékosáról volt szó, akit meg kellett volna védenie, másfelől meg állandóan azt halljuk, hogy kizárólag a játékosok teljesítményével foglalkozzunk. Most akkor mi legyen? Egyébként pedig nem is vagyok biztos benne, hogy Keane pontosan értette, amit mondtam, hiszen nem tud magyarul. – mondta Knézy Jenő.