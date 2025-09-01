Célba ért a segítség, amit Dorka gyógykezelésére fordítanak

Szombaton benépesült a miskolci Speedway Sport Aréna, ahol a Nyárzáró Salak Show-t tartották. A program azonban nemcsak a szórakozásról szólt, egy jó ügy mellé álltak a szervezők. A rendezvény ideje alatt a Zsófi Reménysugár Egyesület adományokat gyűjtött a hejőbábai kislány, Kiss-Tóth Dorka részére , aki öt éves, és súlyos betegsége miatt folyamatos mozgásterápiára, s gyógykezelésre szorul.

Kiss-Tóth Dorka beteg kislány gyógykezelésére gyűjtöttek. Fotó: Zsófi Reménysugár Egyesület közösségi oldal

Kiss-Tóth Dorka volt a főszerepben

A rendezvényen a quadok vitték a prímet, ahol 20 versenyző mutatta be tudását, hét kategóriában a legfiatalabb versenyző a hat esztendős kislány, Mohácsi Sára volt, aki Kaposvárról érkezett – tudatta portálunkkal Popik János. A főszervező arról is tájékoztatott, hogy az ország minden részéről érkeztek versenyzők. Az országos bajnokin belül 12 salakmotoros húzta a gázt a népkerti oválon, köztük a salakmotor legenda Adorján Zoltán is tiszteletét tette, az eseményen Náni Péter amatőr salakmotoros is részt vett. Utánuk az autósoké volt a főszerep, akik autó-show keretében köröztek a kilátogató nézőknek.

– Fantasztikus élmény volt, jó érzés volt kijönni a pályára, ritka az ilyen rendezvény, többen is ezt hangoztatták a versenyt követően. Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is elfogadta a meghívásomat. Nagyon szépen köszönjük a Népkert Volán SE elnökének, Balázs Andrásnak, hogy helyet adott ennek a jótékonysági eseménynek. Az adományt a család már megkapta, akik nem számítottak ekkora összegre, 643 000 Ft gyűlt össze Kis-Tóth Dorkának. Hosszú ideje, 13-14 éve visszük ezt a hagyományt, minden évben van jótékonysági rendezvényünk. Október 18-án várható a quad track ob 3. fordulója, ahol szintén hasonló kezdeményezés várja az érdeklődőket – zárta gondolatait Popik János.