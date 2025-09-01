szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonykodás

2 órája

Célba ért a segítség, amit Dorka gyógykezelésére fordítanak

Címkék#Kiss-Tóth Dorka#salakmotor#quad

Szombaton újra dübörögtek a salakmotorok a Népkertben. Kiss-Tóth Dorka részére adományokat gyűjtöttek.

Célba ért a segítség, amit Dorka gyógykezelésére fordítanak

Fotó: Simi Foto & Video

Szombaton benépesült a miskolci Speedway Sport Aréna, ahol a Nyárzáró Salak Show-t tartották. A program azonban nemcsak a szórakozásról szólt, egy jó ügy mellé álltak a szervezők. A rendezvény ideje alatt a Zsófi Reménysugár Egyesület adományokat gyűjtött a hejőbábai kislány, Kiss-Tóth Dorka részére , aki öt éves, és súlyos betegsége miatt folyamatos mozgásterápiára, s gyógykezelésre szorul.

Kiss-Tóth Dorka
 Kiss-Tóth Dorka beteg kislány gyógykezelésére gyűjtöttek. Fotó: Zsófi Reménysugár Egyesület közösségi oldal

Kiss-Tóth Dorka volt a főszerepben

A rendezvényen a quadok vitték a prímet, ahol 20 versenyző mutatta be tudását, hét kategóriában a legfiatalabb versenyző a hat esztendős kislány, Mohácsi Sára volt, aki Kaposvárról érkezett – tudatta portálunkkal Popik János. A főszervező arról is tájékoztatott, hogy az ország minden részéről érkeztek versenyzők. Az országos bajnokin belül 12 salakmotoros húzta a gázt a népkerti oválon, köztük a salakmotor legenda Adorján Zoltán is tiszteletét tette, az eseményen Náni Péter amatőr salakmotoros is részt vett. Utánuk az autósoké volt a főszerep, akik autó-show keretében köröztek a kilátogató nézőknek.
– Fantasztikus élmény volt, jó érzés volt kijönni a pályára, ritka az ilyen rendezvény, többen is ezt hangoztatták a versenyt követően. Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is elfogadta a meghívásomat. Nagyon szépen köszönjük a Népkert Volán SE elnökének, Balázs Andrásnak, hogy helyet adott ennek a jótékonysági eseménynek. Az adományt a család már megkapta, akik nem számítottak ekkora összegre, 643 000 Ft gyűlt össze Kis-Tóth Dorkának. Hosszú ideje, 13-14 éve visszük ezt a hagyományt, minden évben van jótékonysági rendezvényünk. Október 18-án várható a quad track ob 3. fordulója, ahol szintén hasonló kezdeményezés várja az érdeklődőket – zárta gondolatait Popik János.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu