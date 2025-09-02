szeptember 2., kedd

Csend

3 órája

A DVTK szurkolói megpihennek egy időre

Két hétig szünetel a Fizz Liga. A Kazincbarcika edzőmérkőzéssel tartja magát meccsben.

Sokan kísérik el a csapatot Nyíregyházára.

Fotó: DVTK

Két hétig a válogatott mérkőzéseké a főszerep, így az NB I küzdelmei szünetelnek. Honlapunk információi szerint a DVTK játékosai pihennek ezen a hétvégén és nem játszanak felkészülési mérkőzést, így csend honol majd az Andrássy úton. A Kolorcity Kazincbarcika SC azonban nem marad játék nélkül: Pénteken zárt kapus edzőmérkőzésen lép pályára Kuttor Attila együttese, mégpedig a másodosztályban szereplő Karcag SC ellen. Az NB II-es ellenfelet Varga Attila irányítja, aki korábban Kazincbarcikán is dolgozott, most pedig újoncként áll tanítványaival a bajnokság előkelő 6. helyén. 

Kazincbarcika
A Karcagot fogadja pénteken a Kazincbarcika.  Fotó: KBSC facebook

 

 

