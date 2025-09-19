Holland bajnok irányításával sikerült legyőznie az Újpestet a sárga-kékeknek

Három hét szünet után ismét gurul a labda a honi élvonalban, a Fizz Ligában, amely nélkül sok szurkoló el sem tudná képzelni a hétvégéit. Így van ez a Kazincbarcika SC-nél is, ahol ugyan a gárda nincs könnyű helyzetben, de a legutóbbi kupasiker új reményt adhat a szurkolóknak az Újpest elleni mérkőzés előtt. Ugyanis ezen két csapat szombaton 18 órától Mezőkövesden csap össze, hiszen az újonc Barcikának nem megfelelő a létesítménye az élvonalra.

A Kazincbarcika Iváncsán aratta első sikerét az idényben. Fotó: KBSC

A Kazincbarcika első győzelme

A KBSC a múlt héten megszerezte első győzelmét tétmérkőzésen az idényben, igaz, nem a bajnokságban, hanem a Magyar Kupában. Az NB III-as Iváncsa elleni találkozón hosszabbításban sikerült kiharcolni a továbbjutást, méghozzá az új igazolás, Eleke találatának köszönhetően. A győzelemmel a csapat bejutott a legjobb 32 közé, ahol papíron még könnyebb ellenfél vár rájuk: a fővárosi BLSZ I-ben szereplő Kelen SC lesz a következő célpont.

Szélesi öngól

Most azonban a legaktuálisabb megmérettetésre készül Kuttor Attila együttese: Szombaton az Újpest FC lesz a rivális. Amellyel a KBSC eddig mindössze egyszer mérte össze az erejét: a Magyar kupa 2012/2013-as sorozatában, 2012. szeptember 26-án ütötték ki a fővárosiakat. A házigazda sárga-kékek 2-1-re nyertek, náluk Salvador, és Szélesi öngólja jelentette a két találatot, míg az Újpestnél Kabát volt eredményes. A negyedik kerületieket Jos Daerden, míg a Kazincbarcikát ebben az időszakban Kiprich József, a Feyenoorddal játékosként holland bajnok, kupagyőztes, Szuper Kupa-győztes tréner irányította.

A fővárosi lilák jelenleg nincsenek kirobbanó formában, hiszen a Magyar Kupából a másodosztályú Kecskemét búcsúztatta őket, és a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésükön mindössze három pontot gyűjtöttek (1 győzelem, 3 vereség). Ez ugyan jobb mérleg, mint a KBSC-é, amely eddig egyetlen pontot szerzett a bajnokságban, de a találkozó így is kiegyenlítettnek ígérkezik. A kérdés csak az, hogy a múlt heti továbbjutás a kupából lendületet adhat-e a hazaiaknak, vagy az Újpest tudja kihasználni a tabella utolsó helyén álló barcikaiak gyengeségeit.