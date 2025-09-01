Hűha! Kapust cserélt a Kazincbarcika és az Újpest

Új kapus érkezett a Kazincbarcika keretébe: Juhász Bence az Újpest FC-től érkezik kölcsönben, miközben a KBSC eddigi hálóőre, Dombó Dávid a fővárosi klubnál folytatja pályafutását, szintén kölcsönszerződés keretein belül. A 20 éves kapus pályafutását Alsóörsön kezdte, majd a DVTK utánpótlásában pallérozódott, mielőtt 14 évesen Mezőkövesdre került volna. Ott végigjárta a ranglétrát, és mindössze 16 évesen már a második csapat felnőtt mérkőzésén debütált. Két évvel később, 18 esztendősen pedig már az élvonalban is bizonyíthatott, amikor egy NB I-es találkozón végig a kapuban állt. Az előző idényben a Mezőkövesd NB II-es alakulatában 21 mérkőzésen védett, amelyek közül nyolcat kapott gól nélkül hozott le. Teljesítménye felkeltette az Újpest érdeklődését, így a nyáron szerződtette a lila-fehér klub, ahol eddig két NB III-as bajnokin kapott lehetőséget.

Juhász Bence a Kolorcity Kazincbarcika csapatánál folytatja. Fotó: KBSC.hu

Változások a Kazincbarcika keretében a nyár folyamán:

Érkezők: Balázsi Levente (DVTK), Berecz Zsombor (Vasas FC), Boros Zsombor (Vasas FC), Dombó Dávid, Ferencsik Bálint (DVTK), Gyollai Dániel (Glentoran FC), Varazdat Harojan (Pyunik Yerevan), Könyves Norbert (Paksi FC), Kun Olivér (Puskás Akadémia FC II), Menyhárt Barnabás (Budapest Honvéd FC II), Ubochioma Meshack (Dundee United), Mihajlo Meszhi (Kecskeméti TE), Dominik Mulac (NK Opatija), Prosser Dániel, Rácz László (Pécsi MFC), Sodiq Rasheed, Schuszter Ronald (HR-Rent Kozármisleny), Martin Šlogar (HNK Gorica), Szalai Bence (DVTK II), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred VSE)

Kölcsönbe érkezők: Baranyai Nimród (Újpest FC), Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Juhász Bence (Újpest FC), Major Marcell (PAFC), Sós Bence (Topolyai SC),

Szerződést hosszabbított: Szabó Máté, Makrai Gábor

Távozók: Bódi Ádám, Fadgyas Tamás, Patrick Gânțe, Herjeczki Kristóf, Király Mátyás, Lucas, Pethő Bence, Pintér Ádám, Myke Ramos, Ternován Patrik, Varga József

Kölcsönbe távozók: Dombó Dávid (Újpest FC), Katona István (FC Ajka), Menyhárt Barnabás (Putnok FC), Szalai Bence (Dorogi FC)