Meglepő

1 órája

Ha nem látjuk, nem hisszük el – Durva, mik derültek ki a Kazincbarcika meccse után

Címkék#NB I#Paks FC#KolorCity Kazincbarcikai SC

Kikapott a sereghajtó a listavezető otthonában. Paksi dominancia a Kazincbarcika ellen.

A Fizz Liga 6. fordulójában a listavezető Paks otthonába látogatott a Kolorcity Kazincbarcika SC, ahol 3-0-ás vereséget szenvedett az észak-borsodi alakulat. A mérkőzés előtt várható volt, hogy fölényben játszanak majd a hazaiak és ők is az esélyesebbek, azonban ekkora dominanciára kevesen számítottunk. Összeszedtük a mérkőzés legfontosabb statisztikáit, amiből kiderül, hogy a számok is hatalmas különbségeket mutatnak.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika támadója, Martin Slogar próbálja becsapni a pakiak védőjét. 
Fotó: Kazincbarcika Facebook

Veszélyben forgott a kazincbarcikai kapu

A mérkőzést követő statisztikák is egyértelművé tették, hogy a listavezető Paks teljes mezőnyfölényben játszott a sereghajtó Kazincbarcikával szemben. A hazaiak várható gólmutatója (xG) 4,45 volt, míg a vendégeké csupán 0,47, ami már önmagában is brutális dominanciára utal. A lövések számában is hatalmas volt az eltérés: a Paks 32 próbálkozást jegyzett, míg a vendégeknek mindössze 7-szer volt lehetőségük kísérletezni. Közülük a kaput eltaláló lövések száma is teljesen egyenlőtlen volt (12-1), így aztán nem meglepő, hogy a hazai csapat uralta a tizenhatos környékét. A kapura tartó xG (xGOT) mutatóban a Paks 3,97-tel rendelkezett, szemben a Kazincbarcika 0,25-ös értékével, ez azt jelzi, hogy a hazaiak nemcsak sokat lőttek, de veszélyes lövésekkel is operáltak és kétszer a kapufa is megmentette a KBSC-t a góltól.

Többet passzoltak a vendégek

Érdekesség, hogy hiába a hatalmas hazai fölény minden mutatóban, a labdabirtoklás kiegyenlített vol (51–49 százalék), ám a számok mögé nézve látszik, hogy a Paks többet és jobban dolgozott az ellenfél térfelén. A passzok számában (375-380) és a passzhatékonyság terén ugyan a Kazincbarcika felülmúlta Bognár György csapatát (73 százalék-69 százalék), de a Paks több sikeres átadást mutatott az utolsó harmadban (68 százalék-56 százalék), valamint a beívelések terén is sokkal veszélyesebbnek bizonyult (41 százalék-13 százalék).  Összességében a statisztikai mutatók minden elemükben visszaadják a pályán látottakat: a Paks nemcsak megnyerte a mérkőzést, hanem szinte minden támadási és kreatív mutatóban fölényben futballozott a Kazincbarcikával szemben.

 

