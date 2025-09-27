Mintha csak a Copacabanán lettek volna – nem bírtak a brazilokkal a borsodiak

A Fizz Liga 8. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika Zalaegerszegre látogatott. A vendégek az előző fordulóban történelmi sikert ünnepelhettek: Mezőkövesden, hazai pályán aratták első élvonalbeli győzelmüket, mégpedig magabiztos játékkal, 2–0-ra az Újpest ellen. Ezzel szemben a Zalaegerszeg továbbra is nyeretlenül állt az NB I-ben, miután legutóbb az MTK otthonában szenvedett 1–0-s vereséget. A „győztes csapaton ne változtass” elvet csak részben követte Kuttor Attila, aki egy helyen módosított a kezdőn: a fiatal Balázsi helyett a szintén fiatal szabálynak megfelelő Boros került be az alapcsapatba.

Emberelőnyben sem sikerül gólt szereznie a Kazincbarcika csapatának. Fotó: KBSC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Jól kezdte a Kazincbarcika

A mérkőzést rendkívül lendületesen kezdte a Kazincbarcika, az első öt percben szinte folyamatosan Kuttor Attila együttese birtokolta a labdát, és egy szögletig is eljutottak. A mérkőzés első próbálkozására a hetedik percig kellett várni, ám a ZTE támadójának, Limának lövése annyira pontatlan volt, hogy kis híján elhagyta a stadiont. Nem sokkal később Gyollai és Rasheed nem értették meg egymást, a félreértésből egy pontatlan passz született, amire Joao Victor csapott le, de lövésig nem jutott, mert Berecz időben tisztázott. A brazil támadó azonban hamarosan újabb lehetőséget kapott: tizenhatoson kívülről eleresztett lövése megpattant egy védőn, és a 9. percben a vendégek kapujában kötött ki, így a ZTE megszerezte a vezetést 1-0. A gól után sem esett vissza a játék irama, a csapatok nagy elánnal küzdöttek egymással. A 13. percben megszületett a mérkőzés első sárga lapja is, miután Berecz, labdavesztése után, bár nem szándékosan, de rálépett ellenfele lábára. A Barcika próbálkozott, ám a támadások rendre a tizenhatos előtt elhaltak, mert a kulcspasszok és beadások pontatlanra sikerültek. A 26.percben Maxsuell révén adódott lehetőség, aki kiléphetett volna a védők közül, ám Haroyan szabálytalansága megállította. A barcikai védő ezért sárga lapot kapott. Nem sokkal később Peraza ügyetlenkedett a saját tizenhatosán belül, eladta a labdát, Berecz pedig visszatette azt Kártiknak, aki 17 méterről lőtt, de kísérletét egy védő szögletre mentette. A 39. percben Meskhi is besárgult, majd egy perccel később Csóka ugyan a hálóba talált egy kipattanó labdából, ám a találat les miatt érvénytelen volt, amit a VAR is megerősített. A félidő vége előtt a ZTE akár megduplázhatta volna előnyét, egy gyors kontratámadás végén Maxsuell került helyzetbe, de Gyollai nagy bravúrral, lábbal védte a lövést. A hosszabbításban Csonka is begyűjtötte az első hazai sárgát, az utolsó mozzanat pedig Sós erőtlen, pontatlan lövése volt. Így egygólos zalai előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.