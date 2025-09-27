38 perce
Mintha csak a Copacabanán lettek volna – nem bírtak a brazilokkal a borsodiak
Az Újpest ellen jobb teljesítményt nyújtottak. Zalaegerszegre látogatott a Kolorcity Kazincbarcika.
A Fizz Liga 8. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika Zalaegerszegre látogatott. A vendégek az előző fordulóban történelmi sikert ünnepelhettek: Mezőkövesden, hazai pályán aratták első élvonalbeli győzelmüket, mégpedig magabiztos játékkal, 2–0-ra az Újpest ellen. Ezzel szemben a Zalaegerszeg továbbra is nyeretlenül állt az NB I-ben, miután legutóbb az MTK otthonában szenvedett 1–0-s vereséget. A „győztes csapaton ne változtass” elvet csak részben követte Kuttor Attila, aki egy helyen módosított a kezdőn: a fiatal Balázsi helyett a szintén fiatal szabálynak megfelelő Boros került be az alapcsapatba.
Jól kezdte a Kazincbarcika
A mérkőzést rendkívül lendületesen kezdte a Kazincbarcika, az első öt percben szinte folyamatosan Kuttor Attila együttese birtokolta a labdát, és egy szögletig is eljutottak. A mérkőzés első próbálkozására a hetedik percig kellett várni, ám a ZTE támadójának, Limának lövése annyira pontatlan volt, hogy kis híján elhagyta a stadiont. Nem sokkal később Gyollai és Rasheed nem értették meg egymást, a félreértésből egy pontatlan passz született, amire Joao Victor csapott le, de lövésig nem jutott, mert Berecz időben tisztázott. A brazil támadó azonban hamarosan újabb lehetőséget kapott: tizenhatoson kívülről eleresztett lövése megpattant egy védőn, és a 9. percben a vendégek kapujában kötött ki, így a ZTE megszerezte a vezetést 1-0. A gól után sem esett vissza a játék irama, a csapatok nagy elánnal küzdöttek egymással. A 13. percben megszületett a mérkőzés első sárga lapja is, miután Berecz, labdavesztése után, bár nem szándékosan, de rálépett ellenfele lábára. A Barcika próbálkozott, ám a támadások rendre a tizenhatos előtt elhaltak, mert a kulcspasszok és beadások pontatlanra sikerültek. A 26.percben Maxsuell révén adódott lehetőség, aki kiléphetett volna a védők közül, ám Haroyan szabálytalansága megállította. A barcikai védő ezért sárga lapot kapott. Nem sokkal később Peraza ügyetlenkedett a saját tizenhatosán belül, eladta a labdát, Berecz pedig visszatette azt Kártiknak, aki 17 méterről lőtt, de kísérletét egy védő szögletre mentette. A 39. percben Meskhi is besárgult, majd egy perccel később Csóka ugyan a hálóba talált egy kipattanó labdából, ám a találat les miatt érvénytelen volt, amit a VAR is megerősített. A félidő vége előtt a ZTE akár megduplázhatta volna előnyét, egy gyors kontratámadás végén Maxsuell került helyzetbe, de Gyollai nagy bravúrral, lábbal védte a lövést. A hosszabbításban Csonka is begyűjtötte az első hazai sárgát, az utolsó mozzanat pedig Sós erőtlen, pontatlan lövése volt. Így egygólos zalai előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.
Nem alakult jól
A második félidő eleje kifejezetten rosszul alakult vendégszempontból. A 48. percben Maxwell cselezte be magát a bal szélről a tizenhatos előterébe, majd 18 méterről a kapu bal alsó sarkába tekert – 2–0. Néhány perccel később ismét egy hazai lehetőség adódott: Joao Victor gyönyörű szólóval egészen a kapu előteréig vitte a labdát, de az utolsó pillanatban a barcikai védők szerelni tudtak. A második gól után felpörögtek az események, a vendégeknek nem maradt más választásuk, mint támadni. Ez azonban nagy területeket nyitott meg a ZTE előtt, akik többször is veszélyesen vezethettek kontrát. Nem véletlen, hogy Kuttor Attila a 54. percben négyet is cserélt, frissítve csapatát. A 60. percben a VAR-rendszerre is szükség volt: Borges rántotta le Kunt a tizenhatos vonalánál. A játékvezető sárga lapot adott, amit a videóbíró is megerősített, így a védő megúszta a kiállítást. A szabadrúgást Sós végezte el, de lövését Gundel kapus könnyedén fogta. Hat perccel később, a 66. percben Peraza közel járt a forduló góljához: egy szöglet után akrobatikus mozdulattal, sarokkal lőtt kapura, de a labda centikkel a jobb kapufa mellett suhant el. A 68. percben megszületett a harmadik zalai gól: Lima kapott remek indítást, és mivel a barcikai védők nem voltak a helyzet magaslatán, a támadó könnyedén a hálóba juttatta a labdát – 3–0. A 71. percben újabb fordulat következett: Borges egy buta szabálytalanság után megkapta második sárga lapját, így a ZTE emberhátrányba került. A Kazincbarcika azonban az emberelőnyt sem tudta kihasználni, sőt hamarosan újabb gólokat kaptak. A 77. percben a csereként beállt Kiss Bence Haroyan hibáját használta ki, és közelről a kapuba lőtt. Egy perccel később, a 78. percben ismét ő volt a főszereplő: közelről elgurította a labdát Gyollai mellett, így rövid idő alatt duplázott, és 5–0-ra módosította az állást. A mérkőzés hajrájában is maradtak hazai helyzetek. A 88. percben Meshack bal lábbal tekerte el a labdát a kapu mellett nem sokkal, majd két perccel később hasonló helyzetből próbálkozott újra, ám ezúttal Gundel hárítani tudott.
Fizz Liga, 8. forduló
Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0 (1–0)
Zalaegerszeg, 1500 néző. Vezette: Derdák M., (Theodorosz, Bornemissza)
Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Peraza, Várkonyi, Borges – Bodnár, Csonka (Amato 62′), Szendrei, Maxsuell (Krajcsovics 74′) – Joao Victor (Kiss 62′), Lima (Csóka 74′), Bitca (Calderón 88′). Vezetőedző: Nuno Campos.
Kazincbarcika: Gyollai – Polgár, Harojan, Anthony, Sós – Kártik (Kun 53′), Meszhi (Szőke 53′), Berecz (Makrai 87′) – Meshack, Könyves (Eleke 54′, Boros (Schuszter 53′). Vezetőedző: Kuttor Attila.
Sárga lap: Csonka 45+1′, Borges 60′, 71′, illetve Berecz 13′, Harojan 26′, Meszhi 39′, Eleke 62′
Kiállítva: Borges 71′
Gólszerző: Joao Victor 11′, Maxsuell 48′, Lima 66′, Kiss 77′, 78′