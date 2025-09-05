szeptember 5., péntek

Labdarúgás

32 perce

NB II-es csapattól kapott ki a Kazincbarcika

Címkék#megyei foci#NB I#KolorCity Kazincbarcikai SC#kuttor attila

Az NB II-es győzött az edzőmérkőzésen. A Karcagtól kapott ki a Kazincbarcika.

NB II-es csapattól kapott ki a Kazincbarcika

A válogatott szereplése miatti szünetet kihasználva (zárt kapus) edzőmeccset játszott pénteken a Kolorcity Kazincbarcika SC NB I-es labdarúgó csapata. Az észak-borsodiak ellenfele az NB II újonca, a Karcagi SC volt. A házigazdánál voltak hiányzók, sérülés, illetve rehabilitáció miatt. A Barcika következő tétmérkőzése a szeptember 13-i, Iváncsa elleni Magyar Kupa-találkozó lesz. A másik vármegyei élvonalbeli klub, a DVTK nem lépett pályára.

Kazincbarcika
Kikapott a Kazincbarcika az NB II-es Karagtól.  Fotó: KBSC

Kolorcity Kazincbarcika SC – Karcagi SC 1–2 (0–0)

Kolorcity Aréna, zárt kapuk mögött. V.. Újhelyi.
Kazincbarcika, 1. félidő: Gyollai – Polgár, Haroyan, Rasheed, Meskhi – Prosser, Szőke, Kártik, Sós – Slogar, Balázsi. Kazincbarcika, 2. félidő: Juhász – Baranyai, Rácz, Deutsch, Sós – Schuszter, Kun, Boros, Ferencsik – Makrai, Trencsényi (Berecz, 64.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
Gólszerző: Makrai (11-esből, 61.), ill. Kaye (52., 66.).

Kuttor Attila

– A mérkőzés elérte a célját, mindenki megkapta a játéklehetőséget. Próbáljuk építeni azokat a játékosokat is, akik kevesebb szerepet kaptak az elmúlt hetekben. A Karcagnak köszönjük, hogy eljöttek, sok sikert kívánunk nekik a folytatásban! 


 

 

