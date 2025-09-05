NB II-es csapattól kapott ki a Kazincbarcika

A válogatott szereplése miatti szünetet kihasználva (zárt kapus) edzőmeccset játszott pénteken a Kolorcity Kazincbarcika SC NB I-es labdarúgó csapata. Az észak-borsodiak ellenfele az NB II újonca, a Karcagi SC volt. A házigazdánál voltak hiányzók, sérülés, illetve rehabilitáció miatt. A Barcika következő tétmérkőzése a szeptember 13-i, Iváncsa elleni Magyar Kupa-találkozó lesz. A másik vármegyei élvonalbeli klub, a DVTK nem lépett pályára.

Kikapott a Kazincbarcika az NB II-es Karagtól. Fotó: KBSC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!



Kolorcity Kazincbarcika SC – Karcagi SC 1–2 (0–0)

Kolorcity Aréna, zárt kapuk mögött. V.. Újhelyi.

Kazincbarcika, 1. félidő: Gyollai – Polgár, Haroyan, Rasheed, Meskhi – Prosser, Szőke, Kártik, Sós – Slogar, Balázsi. Kazincbarcika, 2. félidő: Juhász – Baranyai, Rácz, Deutsch, Sós – Schuszter, Kun, Boros, Ferencsik – Makrai, Trencsényi (Berecz, 64.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gólszerző: Makrai (11-esből, 61.), ill. Kaye (52., 66.).

Kuttor Attila: