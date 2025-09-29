Mennyből a pokolba jutott a borsodi csapat

A Fizz Liga 8. fordulójában a Zalaegerszeg kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott a Kazincbarcika felett a hétvégi bajnokin, így Kuttor Attila együttese visszakerült az utolsó pozícióba, ám a statisztikák érdekessége, hogy a játék képe nem minden mutatóban tükrözte a végeredményt.

A Kazincbarcika emberelőnyben sem tudott gólt szerezni a ZTE ellen. Fotó: KBSC

A Kazincbarcika sokkal többet passzolt

A hazaiak mindössze 44 százalékban birtokolták a labdát, a passzmutatóban pedig szintén a vendégek voltak pontosabbak és közel százzal többet passzoltak (364 – 454), (78 százalék – 85%). A Zalaegerszeg ereje a kapu előtt mutatkozott meg igazán: 19 lövésből 8 talált kaput, ebből 5 a kapuban kötött ki, míg a Kazincbarcika mindössze kétszer találták el a kaput, nagyobb gólhelyzet nélkül. Az xG-mutató (1,14 – 0,53) szorosabb meccset ígért volna, de a zalaiak könyörtelen befejezései és a kazincbarcikai védelmi hibák döntőnek bizonyultak. A küzdelmi statisztikák kiegyenlítettebbek voltak: a párharcokban (51–43) és a tisztázásokban (21–19) nem volt nagy különbség, sőt a KBSC egy fokkal agresszívabb is volt (13 szabálytalanság, 4 sárga lap). A fordulópontot azonban a ZTE hatékonysága jelentette: az emberhátrány ellenére is végig dominálták a mérkőzést a támadóharmadban. A végeredmény tehát csalóka lehet: bár a Kazincbarcika birtokolta többet a labdát és pontosabban passzolt, a ZTE fölényes győzelme azt mutatja, hogy a futballban továbbra is a helyzetkihasználás a legnagyobb döntő tényező.