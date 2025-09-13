A Fradi ott vérzett el, ahol a Kazincbarcika erőre kapott

A hétvégén az NB I-es és NB II-es együttesek is bekapcsolódtak a MOL Magyar Kupa küzdelmeibe a 4. fordulóban, így a Kolorcity Kazincbarcika számára is megkezdődött a sorozat. Kuttor Attila tanítványai a harmadosztályban szereplő Iváncsa otthonában léptek pályára, és bár a papírforma az elsőosztályú gárda mellett szólt, a találkozó nem hozott könnyed vendégsikert.

Blessing Eleke góljával harcolta ki a továbbjutást a Kazincbarcika Fotó: KBSC

Így dőlt el a Kazincbarcika továbbjutása

Az osztálykülönbség ellenére a hazaiak bátran futballoztak, megnehezítve a Kazincbarcika dolgát. A rendes játékidő végére egyik fél sem tudta eldönteni a továbbjutás sorsát és gól nélküli döntetlen született, így a mérkőzés hosszabbításba torkollott, ahol viszont Kazincbarcika már fel tudta törni az iváncsai védelmet és a friss igazolás Eleke góljájával 1-0-ra megnyerték a hosszabbítást és jutottak a legjobb 32 közé.

MOL Magyar Kupa 3. forduló Iváncsa KSE - Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) - hosszabbítás után Iváncsa, Károlyi István Sporttelep. Játékvezető: Szigetvári Márk (Nagy Viktor, Dobos Dominik)

Iváncsa: Varga Á. - Abért, Lőrinc D. (Endrődi, 113.), Kovács S., Monori (László, 46.), Tóth O. (Ivády, 16.), Kiatipisz, Aradi, Bakó (Szilvási, 85.), Budai, Madarász (Kazsmér, 117.). Vezetőedző: Tóth András

KBSC: Gyollai - Polgár, Harojan (Szőke, 46.), Rasheed, Sós – Meszhi (Makrai, 74.), Berecz (Schuszter, 64.), Kártik - Balázsi (Baranyai, 46.), Könyves (Deutsch, 120.), Šlogar (Eleke, 64.). Vezetőedző: Kuttor Attila Sárga lap: Harojan (29.), Aradi (42.), Ivády (57.), Kiatipisz (111. )

Gólszerző: Eleke a 98. percben.

