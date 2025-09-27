A Fizz Liga 8. fordulójában Zalaegerszegen kapott nagy verést a Kolorcity Kazincbarcika, méghozzá úgy, hogy a mérkőzésen húsz percig emberelőnyben is futballozhatott az észak-borsodi együttes. Kuttor Attila együttese a vereséggel visszacsúszott a tabella utolsó helyére, igaz egyel kevesebb meccset játszott mint a tabellán előttük helyet foglaló Nyíregyháza és a Zalaegerszeg.

Kuttor Attila elismerően nyilatkozott a Kazincbarcika vereségét követően. Fotó: KBSC

Értékelések a ZTE-Kazincbarcika mérkőzés után

Nuno Campos: ,,Ez a mai győzelem nagyon fontos volt a csapat számára. Nagyon megérdemeltük már ezt a sikert, hiszen a korábbi találkozókon is benne volt a játékunkban a győzelem lehetősége. Eddig is hittem abban a munkában, amit végzünk és itt nem csak a saját és a játékosok munkájára gondolok, hanem az egész klubra. Tudtuk, hogy idővel ki fog jönni minden."

Kuttor Attila: ,,Ilyen mérkőzés után nem marad más hátra, mint gratulálni a ZTE FC csapatának és én is ezt teszem. A mezőnyben mutatott játékban nem volt ekkora a különbség a két csapat között, de a kapu előtti futballban már igen. A múltkori győzelem után gyorsan visszazuhantunk a földre. Le kell vonni a tanulságokat, de ahogy a legutóbbi győzelemből, úgy most ebből a vereségből sem akarunk messzemenő következtetéseket levonni."