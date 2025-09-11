szeptember 11., csütörtök

Ő szállíthatja a gólokat az NB I-ben

Címkék#NB I#Kolorcity Kazincbarcika SC#átigazolás

Újabb igazolást jelentettek be. Tapasztalt nigériai csatár érkezett a Kolorcity Kazincbarcika csapatába.

Ő szállíthatja a gólokat az NB I-ben

Blessing Eleke személyében egy rutinos és gólerős nigériai támadó csatlakozott a Kolorcity Kazincbarcika keretéhez. A 28 éves játékos korábban Szlovéniában szerepelt, ahol bajnoki címet ünnepelhetett az Olimpija Ljubljanával, majd Svájcban az FC Luzern színeiben 70 mérkőzésen 20 gólig jutott. Pályafutása során megfordult Izraelben, Törökországban és Japánban is, legutóbb pedig az albán Partizani Tirana labdarúgója volt. Eddigi profi karrierje során 270 mérkőzésen lépett pályára, és 73 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

Kazincbarcika
Blessing Eleke, a Kolorcity Kazincbarcika legújabb szerzeménye.  Fotó: KBSC facebook.

A Kazincbarcika nigériai csatára így  nyilatkozott klubjának:

,,Azért vagyok itt, hogy együtt fejlődjünk, hogy segítsem a csapatot és tovább írjuk a klub történelmét - tette hozzá Blessing Eleke. - Az üzenetem a szurkolókhoz egyszerű: szurkoljatok nekünk, higgyetek bennünk, és támogassátok továbbra is a klubot, mert a legjobb időszak még előttünk áll. Továbbra is álljatok mellettünk! A csapattal együtt azon fogunk dolgozni, hogy a legjobbunkat hozzuk ki magunkból."

 

